Prédictions de prix Holo (HOT): où ira HOT après Holochain Patent News?

Cryptotoken Holo (CCC:HOT-USD) est en hausse de plus de 40% dans le commerce intrajournalier après que la société a obtenu un brevet américain pour sa conception de réseau peer-to-peer (P2P). L’un des grands attraits de HOT-USD est que son réseau holochain ne repose pas sur des cryptomineurs ou un registre mondial pour la validation, ce qui rend les transactions plus rapides et plus efficaces.

Holo alimente l’holochain, «un framework open-source pour la création d’applications peer-to-peer». Les applications Holochain éliminent le besoin d’un intermédiaire, qu’il s’agisse d’une entreprise de médias sociaux ou d’un autre hébergeur de services, offrant aux utilisateurs un contrôle total sur leurs propres données.

L’holochain est similaire à la blockchain qui sous-tend Bitcoin (CCC:BTC-USD) et Ethereum (CCC:ETH-USD). Contrairement à la blockchain, cependant, les transactions ne sont pas enregistrées sur un registre public, mais sur des nœuds d’utilisateurs individuels.

Par exemple, si je devais vous payer en bitcoin, cette transaction serait enregistrée sur la blockchain bitcoin, qui a un journal public de chaque transaction bitcoin jamais effectuée. L’ajout à la blockchain serait validé par un ordinateur aléatoire sur le réseau bitcoin en échange de BTC-USD.

Par comparaison, si je devais vous payer en Holo, cette transaction serait enregistrée sur chacun de nos nœuds informatiques personnels et validée par des pairs du réseau. Ces pairs reçoivent Holo pour valider la transaction.

Cette différence rend les transactions beaucoup plus rapides et augmente la résilience générale et l’évolutivité du réseau. La société a déclaré dans un communiqué de presse que le dépôt de brevet était destiné à être de nature défensive.

Échange actuellement autour de 1,78 cents par jeton, où va l’holochain à partir de maintenant? Voici trois prévisions de prix Holo (HOT)

Holo était en plein essor à la mi-mars sans aucune nouvelle apparente avant l’annonce du brevet. HOT-USD est en hausse de plus de 2000% depuis début février 2021.

