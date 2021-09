Prédictions de prix Horizen: jusqu’où une liste Coinbase peut-elle atteindre la crypto ZEN?

Aujourd’hui, l’une des crypto-monnaies privilégiées par les investisseurs est Horizen (CCC :ZEN-USD). En effet, la crypto ZEN est celle qui a bondi d’environ 20% au cours de la semaine dernière grâce à un catalyseur majeur. Cela a conduit de nombreux investisseurs à reconsidérer les prévisions de prix des experts Horizen tourbillonnant autour de cette crypto-monnaie.

Source : Shutterstock

Quel est ce catalyseur au juste ?

Eh bien, ZEN était répertorié sur Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) Pro cette semaine. Le 15 septembre, il a été annoncé que ZEN serait l’un des derniers ajouts à cette populaire plateforme de trading crypto.

Comme nous l’avons vu avec les listes précédentes sur Coinbase, historiquement, ces pièces et jetons se portent bien immédiatement après cette liste. En moyenne, on estime que les cryptos s’apprécient d’environ 91% dans les cinq jours suivant une liste Coinbase. Cet «effet Coinbase» semble être réel et pourrait être un énorme moteur pour ZEN à partir d’ici.

Cependant, compte tenu du fait que cette crypto n’a “que” augmenté de 20% au cours de la semaine dernière, il y a peut-être plus de place pour que la crypto ZEN s’exécute.

Voyons ce qu’en pensent les experts.

Prévisions de prix Horizen

Au moment de la rédaction, ZEN se négocie actuellement à 96,41 $.

WalletInvestor propose un objectif de cours à 1 an et à 5 ans de 160,75 $ et 480,15 $, respectivement pour ZEN. CryptoNewZ pense que ZEN devrait se négocier à un prix minimum de 100 $ cette année. D’ici 2025, ce site suggère qu’un objectif de prix de 168 $ devrait être atteint. DigitalCoinPrice pense qu’un objectif de prix 2021, 2025 et 2028 de 141,62 $, 280,23 $ et 436,64 $, respectivement, est probable pour ZEN.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.