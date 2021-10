Prédictions de prix HubSpot : pourquoi un analyste vient d’envoyer l’action HUBS à 791 $

Aujourd’hui, une poignée d’actions de croissance suscitent un intérêt impressionnant des investisseurs. Parmi les grands gagnants du rallye d’aujourd’hui se trouve Hub Spot (NYSE :MOYEUX). Actuellement, l’action HUBS est en hausse de plus de 18% au moment de la rédaction.

Cette action de prix impressionnante pour HubSpot semble être le résultat d’un point culminant de facteurs. En tant que fournisseur clé de logiciels de gestion de la relation client (CRM) basés sur le cloud pour les entreprises du monde entier, HubSpot semble être l’endroit idéal pour la plupart des investisseurs en croissance. Il s’agit d’une entreprise dont le modèle d’entreprise repose sur la croissance de l’optimisation des moteurs de recherche, de la gestion du contenu des sites Web, de la messagerie et d’une gamme d’autres activités.

Par conséquent, il ne fait aucun doute que les investisseurs à la recherche des entreprises du futur apprécieront ce titre. À mesure que la tendance à la numérisation se développe, les investisseurs se concentrent sur les entreprises qui soutiennent cette tendance. Ainsi, il semble que l’action HUBS soit un jeu de pioche sur un secteur en croissance rapide.

Cependant, le véritable catalyseur faisant grimper l’action HUBS aujourd’hui semble être une mise à niveau des analystes. Examinons l’importance de cette mise à niveau et pourquoi les investisseurs sont de plus en plus optimistes sur les actions HUBS en ce moment.

Les actions de HUBS augmentent lors de la mise à niveau des analystes

Aujourd’hui, un Wells Fargo l’analyste a mis à jour son objectif de cours de manière significative sur l’action HUBS. La branche de recherche de Wells Fargo a augmenté son objectif de 675 $ à 750 $, une décision qui a fait passer ce titre de la clôture d’hier à environ 680 $ à plus de 800 $ aujourd’hui.

En effet, les actions reçoivent des mises à niveau pour diverses raisons. Les analystes peuvent se retrouver en retard et mettre à niveau les entreprises à croissance rapide pour répondre aux attentes de croissance du marché. Dans le cas de HubSpot, il semble que ce titre soit sur une trajectoire détachée de celle où les analystes voient la croissance de cette société.

Le consensus du marché sur le potentiel de croissance de HubSpot semble immense. D’autres analystes ont considérablement augmenté le cours de leurs actions ces derniers temps, mais tous restent en retrait par rapport à HubSpot.

Cela signifie-t-il que l’action HUBS est surévaluée ? Le temps nous le dira. Cependant, la dynamique d’exubérance de ce titre est notable aujourd’hui.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.