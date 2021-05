Prédictions de prix iExec (RLC): où ira la crypto RLC après la liste Coinbase?

Une gamme de iExec (CCC:RLC-USD) les prévisions de prix commencent à tourner autour de cette crypto-monnaie brûlante. En effet, le mouvement à trois chiffres d’aujourd’hui de plus de 115% au moment de la rédaction de cet article a stimulé une telle conversation.

Il semble que les investisseurs en crypto-monnaie se tournent de plus en plus vers les altcoins pour le type de rendements paraboliques Bitcoin (CCC:BTC-USD) une fois fourni.

En effet, iExec est une option plus risquée et plus rémunératrice qui a fourni les types de rendements spéculatifs espérés par les investisseurs. Actuellement, les investisseurs dans RLC possèdent des jetons d’une valeur supérieure à 13 USD au moment de la rédaction de cet article. Ces mêmes jetons valaient environ 30 cents il y a un an.

L’un des principaux catalyseurs de cette décision est l’inscription récente de RLC sur le Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) échange. L ‘«effet Coinbase» semble être en plein essor, car les crypto-monnaies récoltent les avantages d’être plus facilement accessibles aux investisseurs particuliers.

En conséquence, examinons ce que les experts pensent de la direction que prend cette crypto-monnaie.

Prévisions de prix iExec (RLC)

DigitalCoinPrice fixe le prix cible 2021 du RLC à 20,63 $. En effet, un autre jour de rendements similaires, et les investisseurs seront là. Le site répertorie également les objectifs de prix 2025 et 2028 de 40,44 $ et 60,78 $, respectivement. WalletInvestor semble être un peu plus baissier à cet égard. En conséquence, le site affiche un prix cible sur 1 an de 11,52 $ et un prix cible sur 5 ans de 18,76 $. De même, Gov.capital indique un prix cible sur 1 an de 13,28 $ et un objectif de prix sur 5 ans de 17,08 $ pour RLC. TradingBeasts prévoit un rendement négatif pour les trois prochaines années, avec un objectif de prix de 15,80 $ d’ici décembre 2024.

