Prédictions de prix Jindo Inu (JIND) : à quelle hauteur le crypto JIND peut-il aboyer ?

Ce n’est peut-être qu’un chiot pour le moment, mais Jindo Inu (CCC :JIND-USD) est déjà en train d’aboyer une tempête qu’il est difficile d’ignorer. En hausse de près de 50 % au cours des dernières 24 heures, JIND-USD a été lancé le 12 mai et compte déjà plus de 30 000 détenteurs.

JIND-USD est le jeton de base qui prendra en charge les prochains marchés JINDO SWAP et JINDO NFT, qui fonctionneront tous deux sur la Binance Smart Chain. Jindo Inu est un jeton déflationniste avec une circulation totale de 1 quadrillion de jetons, dont 500 trillions ont déjà été brûlés. Les 500 000 milliards restants ont été enfermés dans un CrêpeSwap (CCC :GÂTEAU-USD) pool de liquidités pour dix ans avec 10 Pièce Binance (CCC :BNB-USD).

Les pools de liquidités Jindo Inu ont des frais de transaction de 3 % : 1 % pour les fournisseurs de liquidités, 1 % brûlés et 1 % pour les développeurs et le marketing. Selon le livre blanc, JINDO SWAP arrivera au quatrième trimestre de cette année, tandis que la dApp JINDO NFT devrait être lancée en 2022.

Les investisseurs intéressés noteront que JIND-USD est également coté sur CoinTiger, IndoEx, Coingecko et CoinMarketCap, avec des cotations sur Hotbit et Coinsbit respectivement prévues pour le vendredi 4 juin et le mardi 8 juin.

Se négociant actuellement à 0,00000000174 $ par jeton, JIND-USD est en baisse de près de 75 % par rapport à son plus haut historique le 15 mai de 0,00001407 $ par jeton.

Mais où Jindo Inu va-t-il courir ensuite ? Compte tenu de son historique de négociation court, il n’y a pas encore beaucoup de prévisions de prix Jindo Inu (JIND-USD).

Cependant, Digital Coin Price prévoit que JIND-USD grimpera à 0,00000003 $ par jeton d’ici la fin de l’année et jusqu’à 0,00000006 $ par jeton d’ici la fin de 2026.

