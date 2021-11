Prédictions de prix KuCoin : à quelle hauteur les rêves de métaverse peuvent-ils alimenter la crypto KCS ?

Si le travail à domicile ne vous apporte pas assez de piquant, essayez de convaincre votre employeur d’acheter un bureau dans le métaverse. Alors que les taureaux de la crypto cherchent à tirer parti de cette tendance et que les entreprises s’emparent de sièges sociaux virtuels et d’espaces de réunion, un nouveau thème émerge sur le marché. KuCoin (CCC :KCS-USD) prend clairement note de l’évolution des marées. Désormais, la bourse elle-même capitalise sur le moment en rendant ses bureaux virtuels. Cette décision pourrait-elle aider à renforcer les prévisions de prix KuCoin ?

Source : Shutterstock

KuCoin veut aider les utilisateurs à trouver le « prochain joyau cryptographique » avec son échange. Il propose 600 paires d’échange différentes, ce qui signifie que les utilisateurs ont des tonnes d’options pour échanger des pièces ou des jetons. La plate-forme prétend être l’une des bourses les plus utilisées, avec 1 utilisateur sur 4 effectuant des transactions sur KuCoin. Il possède également son propre token dédié, KCS, qui est le plus souvent utilisé pour faciliter les transactions sur la plateforme.

L’échange maintient le dialogue avec ses investisseurs concernant les cryptos qu’ils souhaitent voir sur la plate-forme.

Avec Facebook (NASDAQ :FB) rebaptisé Meta, ainsi que sa plongée dans le métaverse, les investisseurs considèrent cette industrie comme une nouvelle classe d’actifs. Et avec bon nombre des derniers projets de métaverse développés sur la blockchain, la crypto-monnaie fait de plus en plus partie intégrante d’une réalité virtuelle. En tant que tels, les investisseurs de la plate-forme KuCoin recherchent des cryptos métavers à échanger. Les développeurs de KuCoin ont donné aux gens ce qu’ils voulaient, et ils ont également généré une excellente publicité.

Les prévisions de prix KuCoin sont à la hausse

Dans son article de blog le plus récent, les développeurs de KuCoin mentionnent la hâte avec laquelle ils agissent pour offrir aux investisseurs un certain nombre d’options cryptographiques métaverses différentes. La plateforme mentionne également que les choses ne sont pas encore terminées en termes de nouvelles inscriptions. Cependant, au-delà de cela, la publication retient l’attention car elle comprenait KuCoin annonçant son nouvel emplacement de bureau. Bien sûr, ce nouvel espace de travail se trouve dans le métaverse.

KuCoin s’associe à Bloktopia (CCC :BLOK-USD) pour mettre un bureau KuCoin dans le métaverse. Bloktopia est un gratte-ciel métavers de 21 étages, dans lequel les utilisateurs peuvent en apprendre davantage sur la blockchain. Le réseau invite les passionnés de blockchain de tous niveaux ; au-delà de son attrait pédagogique, il permet également aux utilisateurs de jouer à des jeux et de posséder des biens immobiliers dans la tour. KuCoin s’installera dans le gratte-ciel avec son propre espace de bureau. Là, les utilisateurs peuvent passer dire bonjour aux développeurs et interagir directement avec eux.

L’échange répertoriant non seulement les cryptos du métaverse, mais s’impliquant directement dans l’espace, KuCoin provoque de nombreux bavardages. Cette nouvelle publicité pourrait-elle suffire à lever les prévisions de prix KuCoin ? Nous allons jeter un coup d’oeil:

DigitalCoinPrice pense que KCS finira solidement 2021. Le site prévoit un prix de 21 $ pour la crypto KCS d’ici la fin de l’année. Les prévisions sur 12 mois de WalletInvestor visent un prix de 31 $ pour la pièce d’ici novembre 2022. La prédiction de Gov Capital pour KCS est assez similaire; il prix la pièce à 29 $ à la même époque l’année prochaine.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.