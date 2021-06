Prédictions de prix Mina : à quelle hauteur le chiffrement MINA peut-il fonctionner ?

Protocole Mina (CCC :MINA-USD) est en baisse de plus de 10% dans les échanges aujourd’hui, valant 2,68 $ au moment de la rédaction. Cela place le MINA-USD à son plus bas historique et bien en deçà de son plus haut historique de 9,09 $.

MINA-USD est une crypto-monnaie axée sur la confidentialité et l’un des plus gros attraits est sa blockchain de petite taille ; selon la société, “l’ensemble de la blockchain Mina fait environ 22 Ko – la taille de quelques tweets”. A titre de comparaison, le Bitcoin (CCC :BTC-USD) blockchain est de près de 350 gigaoctets au moment de la rédaction.

Cette petite blockchain a fait du protocole Mina un altcoin très demandé. La première vente de la crypto-monnaie destinée à la communauté comptait 375 000 pré-inscrits, dont seulement 12% ont pu mettre la main sur jusqu’à 500 $ de MINA-USD. Cette vente a finalement rapporté 18,7 millions de dollars.

Les fonctionnalités axées sur la confidentialité de Mina ne sont pas à dédaigner non plus. Par The Daily Hodl :

« Parce que le protocole Mina est si petit, le réseau ne nécessite pas de nœuds tiers pour fonctionner, ce qui signifie que n’importe qui peut rapidement se connecter et vérifier la chaîne. Le nouveau projet de cryptographie vante également ses fonctionnalités de confidentialité avec ses applications décentralisées Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge (Snapps), qui permettent aux utilisateurs de garder le contrôle en vérifiant une partie des données sans divulguer leurs détails. De plus, Snapps peut interagir en privé avec n’importe quel site Web et accéder à des données du monde réel pour une consommation en chaîne.

L’échange de crypto-monnaie Kraken a coté le MINA-USD le 1er juin.

Prédictions de prix Mina (MINA-USD)

Négociant actuellement à 2,72 $, quelle est la prochaine étape pour MINA-USD ? Voyons ce qu’en pensent les experts.

