Prédictions de prix Monero : quelle est la prochaine étape pour la crypto XMR alors que les investisseurs recherchent la confidentialité ?

Une chose qui préoccupe évidemment les investisseurs en crypto en ce moment est la confidentialité. Alors que les intérêts du gouvernement se tournent vers la monnaie numérique et les moyens de la contrôler, les investisseurs cherchent à cycler leurs investissements. Cryptos comme Bitcoin (CCC :BTC-USD) sont négligés au profit de ceux comme Monero (CCC :XMR-USD). Maintenant, la crypto XMR est en train de devenir l’un des investissements les plus populaires alors que nous clôturons 2021. En tant que tel, tous les regards sont tournés vers les prévisions de prix de Monero.

Il y a beaucoup à espérer pour l’avenir de la crypto en termes de progrès technique. Qui sait où la crypto pourrait aller avec les milliers de développeurs talentueux poussant des projets vers de nouvelles frontières ? Et pourtant, il y a aussi beaucoup d’anxiété pour l’année prochaine. De plus en plus de gouvernements se tournent vers la classe d’actifs. Bien sûr, cela induit une volonté de régulation et de fiscalité.

Prenez par exemple les mesures réglementaires de la Chine. La nation continue de porter des coups très durs au marché de la cryptographie, interdisant même à ses citoyens d’échanger des devises numériques. D’autres grandes puissances mondiales commencent également à s’emparer de l’industrie. L’Inde cherche également à interdire à ses citoyens d’effectuer des paiements cryptographiques. Sans oublier que les États-Unis cherchent également à réglementer et à taxer les gains de crypto-monnaie ; les législateurs se sont réunis pour des sessions sur le rôle de la crypto dans l’avenir du pays.

L’intérêt de Monero augmente alors que XMR remplit un créneau de confidentialité

Les acheteurs de crypto ne veulent pas que le gouvernement s’empare de leurs actifs, d’autant plus qu’il n’y a pas d’infrastructure en place qui profite à ces détenteurs. En tant que tels, les investisseurs recyclent leurs investissements dans des cryptos en se concentrant principalement sur la confidentialité. Monero est l’un de ces cryptos qui remplit ce créneau, fournissant certaines des transactions cryptographiques les plus sécurisées et privées disponibles. En tant que telles, les transactions XMR sont en hausse et les prévisions de prix Monero sont un sujet brûlant.

Monero utilise un certain nombre de mesures de sécurité différentes par lesquelles il maintient la confidentialité de ses données de transaction. Grâce à ses propres adresses furtives et signatures cryptographiques uniques, le réseau promet de garder ses transactions 100% privées et anonymes. Sans oublier qu’il vante ses fonds comme étant entièrement introuvables. Naturellement, la pièce XMR convient parfaitement aux investisseurs à la recherche de confidentialité.

En tant que tel, Monero enregistre pas mal de gains. Au cours de la semaine dernière, XMR a augmenté de plus de 15 % ; il se négocie actuellement à plus de 206 $ par pièce. De plus, le volume des transactions continue de prospérer. Rien qu’aujourd’hui, la pièce XMR connaît une augmentation de 50 % de l’activité de transaction en volume.

Prédictions de prix Monero : le XMR peut-il continuer à augmenter en 2022 ?

En voyant les investisseurs affluer dans Monero cette semaine, l’avenir du XMR suscite beaucoup d’intérêt. Monero est-il apte à continuer à monter au cours de la prochaine année ? Jetons un coup d’œil à certaines prévisions de prix de Monero et voyons ce que pensent les analystes :

CoinPriceForecast pense qu’il y a beaucoup de place pour que Monero se développe au cours des 12 prochains mois. Le point de vente prévoit que XMR vaudra 260 $ à la fin de 2022. DigitalCoinPrice est encore plus haussier. Le site prévoit un prix de 335 $ à la fin de 2022. WalletInvestor est similaire dans sa propre prédiction, s’attendant à ce que la pièce atteigne 321 $ au cours de la même période. Le plus haussier est Gov Capital, qui s’attend à ce que XMR double presque au cours de la prochaine année. Le site vise un prix de 379 $ pour la pièce.

