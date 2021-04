Prédictions de prix Pangolin (PNG): où ira la crypto Pangolin?

En effet, l’une des crypto-monnaies chaudes que tout le monde veut connaître se trouve être Pangolin (CCC:PNG-USD). Ce jeton de gouvernance natif est proposé via un modèle de distribution unique, «où 100% de son approvisionnement est donné aux utilisateurs». Les investisseurs semblent optimistes quant à la nature de Pangolin en tant qu’échange décentralisé axé sur la communauté. En conséquence, une gamme de prévisions de prix Pangolin (PNG) a émergé récemment sur la crypto Pangolin.

Source: Shutterstock

En tant qu’échange décentralisé, il semble que certaines des attentes accrues pour la PNG proviennent de la récente Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) référencement. En conséquence, les investisseurs ont noté la force de l’offre de Pangolin, avec plus d’un milliard de dollars de crypto échangés au cours des deux premiers mois de son lancement.

Aujourd’hui, les investisseurs dans la crypto Pangolin ont enregistré des gains de près de 9%. Les prix de la crypto commencent à évoluer de manière asynchrone, alors que les investisseurs recherchent aujourd’hui des options de cryptographie à plus forte croissance.

En effet, il semble que PNG soit un jeton qui fait la différence pour de nombreux investisseurs en crypto en hyper-croissance.

Plongeons-nous dans le type de prévisions de prix sur la table pour ce petit joueur de cryptographie.

Prévisions de prix Pangolin (PNG)

Pour le contexte, les jetons PNG se négocient actuellement à 2,55 $, au moment de la rédaction de cet article.

Parmi les sites typiques fournissant des prévisions de prix pour Pangolin, DigitalCoinPrice.com est parmi les seuls à fournir une série de prévisions. Ce site fait généralement un bon travail pour couvrir le secteur de la cryptographie à un degré impressionnant. En conséquence, examinons ce que DigitalCoinPrice attend pour les prix de la PNG à l’avenir.

DigitalCoinPrice projette un objectif de prix de fin d’année de 3,76 USD pour la PNG. De plus, en ce qui concerne 2022 et 2023, DigitalCoinPrice prévoit des prix de 4,36 $ et 5,18 $, respectivement. Plus loin, les projections deviennent de plus en plus optimistes. DigitalCoinPrice prédit un prix 2025 et 2028 pour PNG à 7,67 $ et 11,45 $, respectivement.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.