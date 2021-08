Prédictions de prix Polkadot: à quelle hauteur cette saison Altcoin peut-elle prendre le DOT Crypto?

Pois (CCC :DOT-USD) est l’un des réseaux les plus actifs de la cryptosphère en ce moment. Avec la reprise de la saison des altcoins, la pièce DOT revient vers des sommets historiques. Mais au-delà des gains de sympathie, Polkadot essaie d’assurer une croissance à long terme en attirant des investisseurs et des développeurs d’autres plateformes. Une nouvelle série d’enchères parachain est en baisse pour le réseau canari de Polkadot, et de nombreux développeurs veulent y participer. Le résultat de cette nouvelle vente suscite beaucoup d’optimisme pour la chaîne et suscite l’intérêt des investisseurs pour les prévisions de prix de Polkadot.

Kusama (CCC :KSM-USD) est présenté par les développeurs comme le réseau canari de Polkadot. C’est une sorte de rapport avec le réseau principal de Polkadot, où les développeurs testent leurs produits et résolvent les bogues avant de passer à Polkadot. Les deux réseaux sont les produits de Gavin Wood, un ex-Ethereum (CCC :ETH-USD) employé.

Une grande partie de l’enthousiasme autour de Polkadot aujourd’hui vient indirectement de la nouvelle vente aux enchères de parachaines de Kusama. La nouvelle est une annonce énorme pour les développeurs de projets. Une parachain est un espace plus illimité dans lequel ces développeurs peuvent expérimenter, en particulier compte tenu de l’interopérabilité élevée du réseau et des paramètres moins stricts. Le réseau Kusama peut héberger jusqu’à 100 de ces chaînes, et avec des milliers de développeurs cherchant à se procurer les leurs, elles sont très demandées.

À partir de demain, les développeurs pourront enchérir sur l’une des cinq nouvelles chaînes para. Et cette grande nouvelle ne fait pas que stimuler les projets cherchant à obtenir leur propre espace de travail Kusama ; La pièce DOT de Polkadot augmente de 19% aujourd’hui.

Prédictions de prix Polkadot : de nouveaux sommets historiques pour le DOT ?

Cette vente aux enchères donne une bonne impulsion aux prix du DOT, et les investisseurs espèrent voir une nouvelle croissance. Polkadot est-il destiné à dépasser son record historique de près de 50$ avec ces enchères ? Jetons un coup d’œil à quelques prévisions de prix de Polkadot et voyons ce que pensent les analystes :

WalletInvestor pense que le DOT sera très proche de son plus haut historique au cours des 12 prochains mois. La prévision d’un an du point de vente pour la pièce le prix à 47 $. CoinPriceForecast suggère que Polkadot stagnera jusqu’à la fin de l’année. Le point de vente prévoit une autre petite poussée de croissance avant de clôturer en décembre à 39 $. DigitalCoinPrice pense que DOT pourrait être sur le point d’atteindre un nouveau record historique dès décembre. Il prévoit un prix de 45 $ pour la pièce d’ici là.

