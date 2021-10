Prédictions de prix Polkadot: à quelle hauteur les enchères Parachain peuvent-elles atteindre la crypto DOT?

Pois (CCC :DOT-USD) et sa chaîne canari Kusama (CCC :KSM-USD) ont créé un flux constant de battage médiatique depuis un certain temps maintenant grâce aux enchères de parachaines de Kusama. Maintenant, le réseau Polkadot crée encore plus de battage médiatique alors qu’il se prépare par le biais de ses propres enchères de parachain. Considérées comme l’une des meilleures opportunités pour un projet de blockchain en plein essor, les enchères sont attendues depuis longtemps et apporteront sûrement beaucoup de capitaux au réseau. Avec les nouvelles, les investisseurs recherchent les prévisions de prix Polkadot.

Source : shutterstock.com/nurionstd

Polkadot offre une perspective unique aux développeurs : mettez votre projet sur le réseau, et recevez votre propre chaîne dédiée sur laquelle s’exécuter. Il s’agit du meilleur scénario pour les développeurs ; avoir une chaîne dédiée permet de se déchaîner, avec une évolutivité considérablement accrue, des validateurs dédiés pour assurer le bon fonctionnement des choses, une interopérabilité avec d’autres chaînes et une gouvernance au choix d’un projet. Ce sont essentiellement des conglomérats indépendants qui travaillent sous un parapluie uni.

Jusqu’à présent, le seul moyen pour un développeur d’obtenir sa propre parachain était via le réseau canari de Polkadot, Kusama. Les parachaines de Kusama sont une sorte de réseau de test, permettant aux développeurs de résoudre tous les problèmes de leur projet dans un bac à sable robuste avant de passer au réseau principal de Polkadot. Kusama n’a que 100 parachains, ce qui signifie qu’à chaque fois qu’une chaîne devient disponible, une multitude de développeurs se disputent une seule place. Pour cette raison, le réseau met aux enchères ses chaînes à des développeurs dans un processus innovant et très lucratif. Plus de 2,4 millions de KSM ont été contribués aux campagnes d’enchères ; à sa valeur actuelle de 360 ​​$, cela représente plus de 860 millions de dollars.

Polkadot lancera des enchères Parachain, suscitant l’intérêt des investisseurs

Les parachaines de Kusama sont très contestées car elles permettent des performances parmi les plus élevées pour un projet dans l’ensemble de l’industrie de la blockchain. Cependant, Kusama n’est que le frère cadet de Polkadot; le vrai prix est de se rendre au réseau principal. Polkadot se prépare maintenant à déployer des parachaines sur son réseau principal, offrant une opportunité encore plus attrayante aux développeurs.

Aujourd’hui, Polkadot annonce son intention de commencer à vendre aux enchères des créneaux de parachain à partir du 11 novembre. En utilisant une structure similaire aux enchères de Kusama, la guerre des enchères se déroulera sur une période de sept jours, se terminant à une heure décidée au hasard le dernier jour. ; cette absence d’heure de fin difficile rend impossible le « sniping d’offres ».

C’est vraiment la cour des grands pour un développeur. L’idée d’avoir sa propre chaîne dédiée sur l’un des réseaux les plus évolutifs va sans aucun doute faire venir des capitaux sur le réseau. En tant que tel, la pièce DOT affiche un gain de 18% par rapport à la session d’aujourd’hui. Les investisseurs affluent vers la pièce, voyant comment son volume de transactions augmente également de plus de 130%.

Les prévisions de prix de Polkadot s’échauffent avant les enchères

Avec les enchères à venir et le prix du DOT à la hausse aux nouvelles, les investisseurs recherchent les prévisions de prix de Polkadot. Jusqu’où le DOT pourrait-il aller sur les prochaines parachains ? Voyons ce que les analystes prédisent :

La prévision sur 12 mois de WalletInvestor pour le DOT vise un prix de 59,66 $ d’ici octobre 2022. CoinPriceForecast pense que la pièce peut faire exploser ce prix en quelques mois seulement. D’ici décembre, le site s’attend à ce que DOT atteigne une valeur de 80,54 $. Un DigitalCoin légèrement moins optimiste pense que DOT verra un prix de 61,37 $ d’ici la fin de l’année. L’Economy Forecast Agency indique que la pièce sera bonne pour un sommet de 58,14 $ d’ici la fin de 2021. D’ici octobre 2022, le site s’attend à ce que ce prix atteigne 91,68 $.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.