Prédictions de prix Ripple (XRP): où ira XRP après sa dernière victoire en justice?

XRP (CCC :XRP-USD) connaît des hauts et des bas en 2021. Grâce au procès de la SEC que Ripple sous-jacent a entamé depuis décembre 2020, le XRP de Ripple a été assez volatil. Mais, grâce à un autre grand succès de la SEC par la juge d’instruction de New York Sarah Netburn, les perspectives de Ripple dans le procès semblent de plus en plus lumineuses. Les prévisions de prix Ripple (XRP) sont extrêmement divergentes les unes des autres, car les points de vente commencent à augmenter lentement leurs prévisions avant un règlement.

Source : Shutterstock

Le procès opposant Ripple à l’un des plus grands organismes de réglementation des États-Unis est un match David contre Goliath, et il s’annonce comme un résultat similaire.

Ripple a remporté des victoires dans les salles d’audience, en grande partie grâce à Netburn, dont les commentaires dans la salle d’audience permettent à Ripple de constituer un dossier solide.

Les nouvelles d’aujourd’hui sont plus ou moins les mêmes. Sarah Netburn annule une demande de la SEC d’examiner les communications juridiques de Ripple. La principale raison du rejet, qui a pris la forme d’une note de service, est qu’un tel accès violerait le secret professionnel de l’avocat.

Prédictions de prix Ripple (XRP) : 1 $ ? 20 $? Quelque part entre les deux?

Le refus de Netburn n’est pas la première fois que la SEC voit l’une de ses motions échouer. À ce stade, les choses semblent favorables pour Ripple. Et avec la société de paiement qui s’est associée à des banques internationales jusqu’au printemps, il est évident que la société renforce sa portée avant un règlement.

Pourtant, il semble que la plupart des analystes ne soient pas encore prêts à déplacer l’aiguille vers une énorme course de taureaux pour Ripple. Un accord devra peut-être être définitivement conclu avant que beaucoup ne considèrent le XRP comme un grand jeu de croissance.

PrimeXBT est l’un des premiers et seuls points de vente à regarder au-delà du procès. Ils prévoient un gain de prix énorme si Ripple sort en tête de la bataille juridique. Le site indique que les prix du XRP pourraient atteindre 20 $. D’autres sont encore un peu plus lents à prédire l’hypercroissance du XRP. WalletInvestor, pour sa part, prévoit un prix de seulement 1,24 $ d’ici mai 2022. DigitalCoinPrice prévoit une évaluation de 1,55 $ d’ici la fin de l’année.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.