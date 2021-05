Prédictions de prix Ripple (XRP) : où les grands plans d’expansion prendront-ils ensuite XRP ?

Ondulation (CCC:XRP-USD) est en mouvement aujourd’hui alors qu’il continue de surmonter ses controverses juridiques. Alors que le procès contre la SEC du grand livre de la blockchain se termine continuellement, les mises à jour des grandes entreprises sont au premier plan de ses priorités. Aujourd’hui, deux nouveaux mouvements renforcent la valeur du titre et stimulent les acheteurs qui souhaitent quitter la salle d’audience. Qu’est-ce que tout cela signifie pour les prévisions de prix Ripple (XRP)?

BankDhofar, une banque de premier plan à Oman, s’associe à Ripple. La technologie blockchain, qui propose des virements internationaux plus rapides et moins chers qu’une banque classique, fournira des virements entre Oman et l’Inde. Ce partenariat n’est que le plus récent d’une série de collaborations avec les principales banques mondiales. En mai, Ripple s’est associé à la Banque nationale d’Égypte pour permettre les virements électroniques aux Égyptiens travaillant aux Émirats arabes unis.

De plus, la société se lance dans le jeu NFT. Le trading et la frappe de jetons non fongibles peuvent désormais avoir lieu dans le grand livre XRP. Cette décision est un moyen de lutter contre les frais de gaz élevés liés à l’utilisation d’autres registres blockchain.

Les prévisions de prix Ripple (XRP) s’échauffent à cause des grandes nouvelles

XRP est en hausse de 7% sur la journée à la suite de la paire d’annonces. Les pièces se négocient à 1 $, s’efforçant d’atteindre leur sommet historique de 3,84 $. Le volume des échanges, cependant, est en baisse de plus de 30%.

Ripple a reçu des cartes peu recommandables au cours des six derniers mois grâce au procès. Mais avec la bataille juridique qui cherche une fin favorable, et les partenariats et les nouvelles offres s’accumulent, XRP est prêt à éclater. Voyons ce que les analystes disent à propos des prévisions de prix Ripple (XRP):

Il semble que les points de vente hésitent un peu à dire que Ripple est prêt pour une course haussière. Beaucoup considèrent les petits gains sur de longues périodes comme la principale méthode de croissance. WalletInvestor donne à XRP une valorisation de 1,10 $ pour mai 2022. L’Agence de prévision économique envisage des sommets de 1,46 $ pour XRP cette année, avant de clôturer en décembre à 1,32 $. DigitalCoinPrice voit une valorisation de 1,52 $ pour Ripple à la fin de 2021. Gov Capital voit les gains comme un éclair dans la casserole, le XRP s’équilibrant et n’augmentant que légèrement à 1,28 $ dans un an.

