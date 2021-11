Prédictions de prix Shiba Inu : à quelle hauteur un rallye Pupcoin peut-il prendre la crypto SHIB ?

L’un des rassemblements les plus incroyables que nous ayons vu dans l’histoire récente est celui du jeton meme Shiba Inu (CCC :SHIB-USD). Aujourd’hui, Shiba Inu a bondi de plus de 20% plus tôt sur une dynamique impressionnante. Depuis lors, le prix de ce jeton mème s’est stabilisé. Cependant, les investisseurs en crypto seront certainement intrigués de savoir quelles sont les prévisions de prix des experts Shiba Inu en ce moment.

Source : Wollertz / Shutterstock

Bien sûr, avec n’importe quel actif axé sur le sentiment, il est difficile de prédire dans quelle direction un jeton ira. Le marché peut changer d’humeur de minute en minute. Et cette semaine, nous avons vu certains de ces changements de sentiment se produire en termes de volatilité.

Pour ce jeton mème sur le thème des chiots, aujourd’hui a certainement été une bonne journée par rapport au monde de la crypto dans son ensemble. En conséquence, examinons quelles sont les attentes haussières pour SHIB à partir d’ici.

Prédictions de prix de Shiba Inu : où ira le Pupcoin ?

Pour le contexte, SHIB se négocie actuellement à 0,00004853 $ par jeton, au moment de la rédaction.

Coinquora projette un objectif de prix très haussier de 0,002 $, si les bonnes conditions sont réunies, pour SHIB. Le US Sun note qu’une évaluation de 1 $ est impossible pour SHIB, étant donné que c’est plus d’argent qu’il n’y en a dans le monde entier. Cependant, ce site note également des fourchettes de prix cibles de 0,00021956 $ à 0,000079 $ pour l’année prochaine. Wallet Investor fait peut-être partie du point médian de ces prévisions. Ce site propose des objectifs de prix à un an et à cinq ans de 0,000079 $ et 0,000186 $, respectivement.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé par InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/11/shiba-inu-price-predictions-how-high-can-a-pupcoin-rally-take-the-shib-crypto/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC