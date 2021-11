Prédictions de prix Shiba Inu : jusqu’où le chiffrement SHIB peut-il atteindre d’ici 2030 ?

Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) les prix ont chuté de 3 % au cours des dernières 24 heures sur un volume inférieur à la normale. Cependant, pour l’investisseur à long terme, les mouvements de prix quotidiens – et même mensuels – ne sont pas pertinents. Par conséquent, nous examinons aujourd’hui ce que les investisseurs à long terme veulent vraiment savoir : les prévisions de prix Shiba Inu pour 2030.

Le prix de la crypto SHIB a grimpé en flèche à une date incroyable de 57 000 000% année t0 (YTD), éclipsant Bitcoin (CCC :BTC-USD) 95% de retour. Une grande partie de la hausse des prix de SHIB est attribuable aux tweets suggestifs d’Elon Musk.

Avançons rapidement jusqu’en 2030 pour voir ce que pensent les analystes en termes de prévisions de prix à long terme pour le Shiba Inu.

Prédictions de prix Shiba Inu pour 2030 : quelles sont les perspectives à long terme ?

CryptoCurrencyPricePrediction a un objectif de prix de 0,0061788 $. Cet objectif représente une hausse de 14 700 %. Cryptopolitan a un objectif de prix de 0,002 $, ce qui représente une hausse de 4 700 %. Cryptopolitan a déclaré qu’il s’attend à ce que la course historique de Shiba Inu se poursuive au cours des prochaines années. CoinPriceForecast a un objectif de prix de 0,00197071 $. En effet, l’objectif représente une hausse de 4 600 %. PricePrediction a un objectif de prix bas de 0,001 $ et un objectif de prix élevé de 0,002 $. La cible inférieure représente une hausse de 2 300 %, tandis que la cible supérieure représente une hausse de 4 700 %.

L’essentiel sur le SHIB Crypto

Si vous pensez que ces objectifs de prix pour 2030 sont fous, vous n’êtes pas seul. Il n’y a aucune garantie que Shiba Inu atteindra avec succès ces objectifs de prix farfelus. En outre, il existe peu de données pour étayer ces objectifs de prix, à part des explications telles que « Shiba Inu continuera sur sa lancée » et « Shiba Inu est sous-évalué car sa capitalisation boursière (plafond) se négocie à une fraction de la capitalisation boursière de Bitcoin. » Il est également intéressant de noter que la plupart des objectifs de prix des analystes sont considérablement plus élevés que les prix actuels, et non inférieurs.

Oui, Shiba Inu a créé une communauté dynamique et fidèle autour de la crypto sur le thème des chiens, mais cela ne prouve toujours pas que Shiba Inu est un investissement durable. Prenez, par exemple, la prédiction de CryptoCurrencyPricePrediction pour 2030 de 0,0061788 $, soit 14 700 % de plus que les prix actuels. Avec une capitalisation boursière actuelle de 23 milliards de dollars, cela impliquerait une capitalisation boursière de plus de 3 000 milliards de dollars en 2030. C’est plus que les capitalisations boursières combinées de Méta (NASDAQ :FB), Netflix (NASDAQ :NFLX) et Nvidia (NASDAQ :NVDA) aujourd’hui. Je peux dire avec un haut degré de certitude que les chances que cela se produise sont minces, voire nulles.

Il est préférable de prendre les prévisions de prix de crypto-monnaie avec un grain de sel et de tirer une conclusion personnelle en faisant preuve de diligence raisonnable. Alors que Shiba Inu a grimpé en flèche cette année à cause des spéculations et des mentions de célébrités, rien ne garantit que cela se poursuivra jusqu’en 2030.

A la date de publication, Eddie Pan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.