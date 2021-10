Prédictions de prix Solana : où se dirige la crypto SOL en 2022 ? 2023 ?

Depuis le début de cette semaine, nous avons vu l’investissement en crypto-monnaie fondamentalement transformé grâce au lancement de ProShares ETF de stratégie Bitcoin (NYSE :BITO), le premier du genre. Wall Street a enfin un moyen de tirer profit du boom du Bitcoin tout en contournant la volatilité qui a poussé les investisseurs précédents à s’en détourner. Autre Bitcoin (CCC :BTC-USD) Les ETF (fonds négociés en bourse) sont déjà en préparation et seront probablement négociés bientôt. Ce développement s’est avéré très bénéfique pour les marchés de la cryptographie. Non seulement Bitcoin a atteint son prix le plus élevé de tous les temps aujourd’hui à 66 000 $, mais d’autres cryptos majeurs tels que Ethereum (CCC :ETH-USD) et Pièce Binance (CCC :BNB-USD) ont été dans le vert toute la journée. Qu’est-ce que cela signifie pour les autres noms dans l’espace crypto ? Pour Solana (CCC :SOL-USD), c’est surtout une bonne nouvelle. Jetons un coup d’œil à quelques prévisions de prix Solana.

Source : Shutterstock

La plateforme publique de blockchain Solana est également dans le vert aujourd’hui, en hausse de près de 12% pour la journée et de 20% pour la semaine. Malgré quelques turbulences, il est actuellement en hausse de plus de 14% pour le mois et a grimpé de plus de 9 000 % pour l’année – une bonne représentation de la puissance du boom crypto de 2021. Voici ce que disent les experts sur l’avenir des prévisions de prix Solana.

Prédictions de prix Solana: à quoi s’attendre

Selon Coin Price Forecast, Solana atteindra 500 $ d’ici la fin de 2021, puis doublera ce chiffre avant la fin de 2022. Cela ne s’arrête pas là, cependant. Les experts du site s’attendent à ce que la pièce atteigne un prix de 2 000 $ avant la fin de 2023, démontrant des gains vraiment impressionnants.

Fidèle à son nom, PricePrediction prédit que le prix de Solana augmentera régulièrement tout au long de 2022, en commençant par un prix moyen de 177,15 $ et atteignant 217,83 $ d’ici la fin de l’été. Il s’attend à ce que la pièce clôture l’année avec un prix moyen de 252,38 $, mais note qu’il pourrait atteindre 279,66 $.

LongForecast prévoit que Solana clôturera 2021 à 188 $, mais trois mois plus tard, il aura atteint 245 $. Il prédit que la pièce pourrait atteindre 478 $ d’ici la fin de 2022 et pourrait atteindre 608 $ d’ici la fin de juillet 2023, bien qu’il prévoie quelques baisses par la suite. Il prédit que Solana sera à 462 $ d’ici la fin de 2023.

La prévision de prix Solana de WalletInvestor se concentre sur les spécificités de ce qu’un investissement dans la pièce peut faire pour les investisseurs. Il note qu’un investissement de 100 dollars dans Solana aujourd’hui pourrait rapporter un total de 0,575 SOL. Sur la base des prévisions de la plate-forme, une «augmentation à long terme est attendue», avec un pronostic de prix pour le 17 octobre 2026 atteignant 1350,47 $. Le chiffre d’affaires d’un investissement sur cinq ans pourrait connaître une augmentation de 676,67 %. Le même investissement de 100 $ pourrait atteindre 776,67 $ d’ici 2026.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.