Prédictions de prix Solana (SOL) : à quelle hauteur DeFi peut-il prendre la crypto SOL ?

La finance décentralisée, ou DeFi, est l’un des sujets les plus brûlants de la crypto-monnaie. Dans cet esprit, Solana (CCC :SOL-USD) est une crypto qui met vraiment l’accent sur DeFi, et une nouvelle collecte de fonds rapporte aux développeurs de l’argent sérieux pour étendre son réseau. En tant que tels, les investisseurs recherchent les prévisions de prix de Solana (SOL).

Source : Shutterstock

Solana est l’un des plus grands cryptos en termes de capitalisation boursière, et il représente l’un des plus grands écosystèmes de blockchain pour la création de DApp. L’objectif de la société est de rendre DeFi plus facilement accessible à tous et d’accueillir les utilisateurs, des fans de crypto-monnaies aux institutions cherchant à aider à stimuler la marchandisation de la finance décentralisée.

Aujourd’hui, Solana a le vent en poupe après un tour de table très réussi. Solrise Finance, la branche de gestion de fonds de Solana, a mené un tour de table dans lequel le réseau a réalisé 3,4 millions de dollars. Les investissements provenaient d’un certain nombre de sociétés de capital-risque blockchain, comme Delphi numérique, Alliance DeFi et Capitale de la vision céleste.

Prédictions de prix Solana (SOL) : jusqu’où peut aller le SOL ?

Solana n’a connu qu’une légère hausse aujourd’hui grâce à l’actualité, ne gagnant que 1%. Cependant, le volume des transactions a augmenté de plus de 8% et le sentiment des investisseurs sur SOL est assez élevé. En fait, #Solana était à la mode sur Twitter plus tôt dans la matinée, les utilisateurs faisant la promotion de leurs propres groupes au sein du réseau SOL.

À l’heure actuelle, SOL se négocie à 33,69 $. Où pourraient aller les prix SOL dans un avenir proche ? Jetons un coup d’œil à quelques prévisions de prix Solana (SOL) et voyons :

CoinPriceForecast prévoit un prix de 64,13 $ d’ici la fin de l’année. L’Economy Forecast Agency n’est pas aussi optimiste, prédisant que le prix du SOL va stagner. À la fin de 2021, ils prédisent que Solana ne vaudra que 37,54 $. D’ici juillet 2022, WalletInvestor pense que Solana peut tripler sa taille actuelle. Leur prévision suggère un prix de 105,71 $. La prédiction de Gov Capital est encore plus haussière. Leur prévision de prix de juillet 2022 pour SOL est de 125,10 $.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.