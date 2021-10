Prédictions de prix Solana : SOL Crypto peut-il vraiment atteindre 250 $ ?

Parmi les crypto-monnaies, les investisseurs sont de plus en plus optimistes sur Solana (CCC :SOL-USD). En effet, une gamme de prévisions de prix Solana continue d’être mise à jour à mesure que la crypto SOL augmente. Au cours de la semaine dernière seulement, Solana a bondi de 27%. Cette décision a poussé Solana à devenir la sixième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière. En conséquence, une hausse aussi rapide est susceptible d’entraîner des mises à jour des prévisions de prix alléchantes.

Source : Shutterstock

C’est le cas de Solana aujourd’hui. En effet, certains experts demandent maintenant que SOL atteigne la barre des 250 $. C’est-à-dire à la fin du mois. Ce type de prévision de prix implique un autre mouvement la semaine prochaine qui reflète celui de cette semaine.

Les raisons de cette prédiction ? Eh bien, une rotation vers les altcoins semble être en cours. À cet égard, Solana reste l’un des meilleurs choix sur lesquels les investisseurs se concentrent actuellement. De plus, une formation pendante haussière a été repérée. Ceux qui ont une expertise technique en trading semblent penser que cela se traduira par une poursuite de la récente dynamique à court terme.

En effet, étant donné la vitesse à laquelle Solana a augmenté, ce n’est pas hors de question. Ces monnaies numériques continuent de susciter un intérêt impressionnant de la part des investisseurs. Tant que le capital continue d’affluer dans les crypto-monnaies, les gagnants sont susceptibles de courir.

Compte tenu du statut de Solana en tant que crypto-monnaie de premier ordre, ces prédictions semblent être fondées. Voyons où d’autres experts pensent que Solana pourrait se diriger à partir d’ici.

Prédictions de prix Solana

Pour le contexte, SOL se négocie actuellement à 202,77 $ par jeton, au moment de la rédaction.

CoinPriceForecast suggère que Solana pourrait atteindre 2 000 $ d’ici 2023, l’une des prévisions de prix les plus haussières. PricePrediction pense que Solana pourrait terminer l’année à 279,66 $ dans un environnement haussier. De plus, les projets LongForecast SOL pourraient valoir 478 $ d’ici la fin de l’année prochaine et 608 $ d’ici la mi-2023. Enfin, WalletInvestor pense que Solana pourrait atteindre 1 350,47 $ d’ici 2026, un rendement sur cinq ans de plus de 600 %.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.