Prédictions de prix Stellar Lumens: où l’engouement pour la crypto peut-il prendre la crypto XLM?

Parmi les crypto-monnaies qui font du foin sur le marché aujourd’hui se trouve Lumens stellaires (CCC :XLM-USD). Au moment de la rédaction de cet article, la cryptographie XLM a augmenté d’environ 3% au cours des dernières 24 heures. Cependant, ce n’est pas nécessairement d’où vient cette crypto-monnaie qui enthousiasme les investisseurs. Au contraire, les investisseurs en crypto se tournent de plus en plus vers les prévisions de prix d’experts Stellar Lumens pour voir ce que l’avenir peut réserver à XLM.

Source : Shutterstock

Il y a une raison d’être enthousiasmé par Stellar Lumens en ce moment. D’un point de vue technique, un certain nombre de publications en ont indiqué les raisons. Il semble que XLM soit sur le point d’éclater. Du moins, selon ce que les experts voient avec ce graphique. Si les conditions haussières persistent, certains experts prévoient une hausse à court terme pouvant atteindre 85% pour XLM.

Maintenant, un mouvement de 85% dans n’importe quelle classe d’actifs mérite d’être envisagé. Dans le monde de la cryptographie, cela peut être normal. Nous avons vu jusqu’où diverses crypto-monnaies ont couru ces dernières années.

Cependant, étant donné la maturité du marché de la cryptographie, les investisseurs sont toujours à l’affût du prochain cas de rupture.

Voyons pourquoi presque tous les experts restent optimistes sur XLM en ce moment.

Prédictions de prix en lumens stellaires

Pour le contexte, XLM se négocie actuellement à 41 cents par jeton, au moment de la rédaction.

Comme mentionné, FxStreet suggère que XLM pourrait avoir une hausse de 85% ou valoir environ 75 cents comme objectif à court terme. De plus, WalletInvestor prédit que XLM pourrait atteindre 61 cents en un an et 1,55 $ en cinq ans. Enfin, Capital.com propose une gamme de prévisions de prix, entre 59 centimes et 73 centimes en 2022, en ligne avec d’autres prévisions de prix.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.