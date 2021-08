Prédictions de prix SwissBorg : jusqu’où une cotation Bitfinex peut-elle atteindre la crypto CHSB ?

Aujourd’hui, SuisseBorg (CCC :CHSB-USD) est dans l’esprit de nombreux investisseurs en crypto. La 90e plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière a enregistré des gains de 32% au cours des seules dernières 24 heures. En conséquence, les investisseurs se penchent de plus en plus sur les prévisions de prix des experts de SwissBorg pour la crypto CHSB à l’avenir.

L’un des principaux moteurs de la décision d’aujourd’hui semble être la cotation de cette crypto-monnaie sur Bitfinex demain. SwissBorg a souligné dans un tweet plus tôt ce matin que cette cotation arrivera demain et que CHSB sera ouvert à la négociation le 24 août. Les passionnés de crypto semblent aimer cette nouvelle et se lancent avant la cotation.

Comme nous l’avons vu avec divers autres jetons listés sur les principales bourses, ces mouvements se sont avérés être de grands catalyseurs à court terme. En conséquence, les investisseurs en crypto qui cherchent à diversifier leurs avoirs semblent rechercher les jetons prometteurs récemment cotés sur des bourses de premier plan. Cette liste récente donne une certaine crédibilité à la communauté SwissBorg, un gros problème pour les premiers investisseurs dans cette crypto-monnaie.

Voyons où les experts pensent que CHSB pourrait se diriger à partir d’ici.

Prédictions de prix SwissBorg

Pour référence, CHSB se négocie actuellement à 96 cents par jeton au moment de la rédaction.

WalletInvestor fournit des objectifs de cours à un an et à cinq ans de 1,55 $ et 4,70 $, respectivement, pour CHSB. DigitalCoinPrice pense que CHSB pourrait atteindre 1,46 $ d’ici la fin de l’année. Les objectifs de prix 2025 et 2028 de ce site sont respectivement de 2,93 $ et 4,24 $. Gov.Capital ne liste pas d’objectif de prix pour CHSB, suggérant qu’il s’agit d’une crypto-monnaie à éviter.

