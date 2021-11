Prédictions de prix Terra : jusqu’où la gravure de pièces de monnaie peut-elle prendre la crypto LUNA brûlante ?

Les pièces stables sont un élément essentiel de l’écosystème cryptographique, en particulier parmi ceux qui souhaitent créer des portefeuilles solides de nombreuses devises numériques différentes. En ayant des pièces stables à ancrage fiduciaire, les investisseurs peuvent investir leur argent dans des actifs provenant d’une variété d’échanges différents; bien sûr, tous ces échanges ont des exigences différentes pour le commerce. Terre (CCC :LUNA-USD) présente aux investisseurs une solution attrayante pour le trading de stablecoin, et les investisseurs prêtent de plus en plus attention au réseau. Avec un nouvel événement de gravure de pièces sur le point d’avoir lieu sur le réseau, les prix de LUNA atteignent des sommets sans précédent. En tant que telles, les prévisions de prix de Terra sont un sujet brûlant.

Grâce au réseau Terra, les utilisateurs peuvent échanger leur LUNA contre une grande variété de pièces stables, toutes liées à différentes valeurs de monnaie fiduciaire. La gamme d’options toutes agrégées au réseau en fait un guichet unique pour les investisseurs qui pourraient avoir besoin d’une multitude de pièces stables différentes pour ajouter des actifs de plusieurs bourses différentes.

Comme LUNA est utilisé pour augmenter l’offre de Terra stablecoins, son offre en circulation diminue ; comme l’offre d’un stablecoin doit diminuer pour rester stable, l’offre de LUNA augmente. Par conséquent, l’approvisionnement en circulation de LUNA et de ses autres pièces stables est toujours fluide. Désormais, les développeurs souhaitent contribuer à augmenter les valeurs de LUNA en réduisant de manière permanente l’offre totale.

Les prévisions de prix Terra augmentent sur la proposition de brûlage de pièces

Une proposition des fondateurs de Terra de brûler près de 89 millions de LUNA a été adoptée avec le soutien massif des utilisateurs. Mardi soir, le brûlage a commencé avec le retrait de 520 000 LUNA. Cette énorme réduction de l’offre contribue déjà à renforcer les prix de la pièce. En effet, cette semaine, LUNA a atteint un niveau record de 54,77 $.

Terra est déjà un réseau avec une solide base de supporters ; son modèle d’entreprise transforme un processus quelque peu ennuyeux d’arbitrage crypto en quelque chose de très pratique. Et avec le mécanisme de gravure de pièces de monnaie toujours populaire qui prend forme, le ciel semble être la limite des valeurs LUNA.

Jetons un coup d’œil à certaines prévisions de prix de Terra pour voir où les analystes pensent que la pièce ira à l’avenir :

Les prévisions de fin d’année de DigitalCoin pour LUNA évaluent la pièce à 75,77 $. La prévision de 28 jours de CoinForecast prévoit des pertes, s’attendant à ce que LUNA baisse d’environ 10 $ vers la fin de l’année. La prévision à 12 mois de WalletInvestor est assez haussière. Il s’attend à ce que les prix doublent presque au cours de la prochaine année. L’objectif de prix du site pour novembre 2022 s’élève à 95,93 $. De même, la prévision de novembre 2022 de Gov Capital prévoit un prix de 91,10 $.

