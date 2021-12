Prédictions de prix UiPath : pourquoi un analyste voit l’action PATH atteindre 74 $

Aujourd’hui, les actions de UiPath (NYSE :CHEMIN) a augmenté jusqu’à 5 % pendant les échanges avant commercialisation avant de baisser à l’ouverture. Les investisseurs dans l’action PATH peuvent se demander ce qui pourrait être à l’origine de cette action sur les prix aujourd’hui, ainsi que quelles sont les prévisions de prix UiPath.

Eh bien, le mouvement à la hausse est le résultat de Morgan Stanley (NYSE :MME) faisant passer les actions de la société d’automatisation des processus robotiques (RPA) d’un poids égal à un poids excessif. L’objectif de cours a été maintenu à 74 $, ce qui représente une hausse significative de 72 %.

Keith Weiss était l’analyste de Morgan Stanley en charge de la mise à niveau. Alors que l’une des principales préoccupations des investisseurs réside dans le fait que des concurrents tels que Microsoft (NASDAQ :MSFT) prenant des parts de marché, Weiss a fait valoir que le marché de la RPA sera suffisamment vaste pour que plusieurs concurrents réussissent. Il a également ajouté que les investisseurs préoccupés par la concurrence « rejettent complètement le solide positionnement d’UiPath pour une opportunité plus large de plate-forme d’automatisation d’entreprise à plus long terme ».

De plus, selon l’International Data Corporation (IDC), UiPath est un leader dans le secteur de la RPA. En effet, PATH détient une part de marché de 32%. Weiss a noté que bien que l’industrie actuelle de la RPA représente environ 2 milliards de dollars, elle a le potentiel d’augmenter à 56 milliards de dollars à long terme à mesure que de plus en plus d’entreprises passent à l’utilisation de la RPA pour effectuer des tâches quotidiennes.

En termes de développements futurs, Weiss explique qu’UiPath a la possibilité d’exploiter le marché des plates-formes d’automatisation d’entreprise, qui est évalué à environ 15 milliards de dollars. La valeur du marché pourrait monter en flèche pour atteindre 40 milliards de dollars d’ici 2025.

Avec la mise à niveau de Morgan Stanley à l’esprit, examinons ce que les autres analystes de Wall Street pensent de l’action PATH.

Prédictions de prix UiPath : qu’en pensent les autres analystes ?

Needham a un objectif de prix de 85 $. Cet objectif de cours implique une hausse de 97 % par rapport aux cours actuels. L’analyste Scott Berg s’attend à ce qu’UiPath affiche un bénéfice par action (BPA) au quatrième trimestre de -19 cents. De plus, il considère l’entreprise comme « un solide mélange de ce que recherche tout investisseur de croissance : une plate-forme de pointe dans ce qui pourrait être le sous-secteur des logiciels à la croissance la plus rapide avec un énorme TAM ».

Cowen & Co. a un objectif de prix de 80 $. Cet objectif de cours représente une hausse de 86 %. L’analyste Bryan Bergin a noté que bien que la société se négocie à un multiple élevé, le marché total des adresses (TAM) est sur le point de croître massivement. Bergin voit UiPath en bénéficier grandement en raison de la position d’UiPath en tant que leader sur le marché de la RPA.

Barclays a un objectif de prix de 71 $. Cet objectif représente une hausse de 65 %. L’analyste Raimo Lenschow a exprimé ses inquiétudes quant à la volatilité à court terme. Cependant, il pense que la thèse à long terme pour que UiPath réussisse en tant que leader de la RPA est toujours intacte. Enfin, UiPath a un objectif de prix moyen de 69,86 $ dans 22 entreprises.

