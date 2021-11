Prédictions de prix VeChain : jusqu’où la crypto VET peut-elle atteindre en 2021 ? 2023 ?

La saison de mise à niveau continue de se poursuivre dans le domaine des crypto-monnaies. Avec Ethereum (CCC :ETH-USD) se prépare pour sa mise à niveau Merge, ainsi que Cardano (CCC :ADA-USD) et Dogecoin (CCC :DOGE-USD) se préparant à leurs propres révisions, les investisseurs veulent voir les développeurs monter la barre. VeChain (CCC :VET-USD) est une crypto à la hauteur de l’occasion. Alors que le réseau se prépare pour sa dernière mise à niveau du réseau principal, les investisseurs deviennent optimistes et l’EFP est à la hausse. Les prévisions de prix VeChain sont également un sujet d’intérêt. En effet, beaucoup se demandent ce qui attend la pièce sur toute la ligne.

VeChain est une crypto-monnaie importante avec sa capitalisation boursière de 1,2 milliard de dollars. Il présente également un modèle assez intéressant qui le distingue de ses pairs. Le réseau cherche à résoudre un certain nombre de problèmes du monde réel et utilise des registres de blockchain pour aider. Principalement, il est connu pour ses capacités de surveillance de la chaîne d’approvisionnement ; les entreprises peuvent utiliser les registres VeChain pour surveiller facilement le processus de la chaîne d’approvisionnement. Ses nombreuses offres, du logiciel au support backend en passant par une plate-forme frontale, permettent également une variété d’autres services. Il s’adresse non seulement aux entreprises elles-mêmes, mais aux utilisateurs finaux de ces produits.

Des plans sont en place depuis un certain temps maintenant pour une mise à niveau de VeChain. Les développeurs ont annoncé leur intention de faire passer VeChain à une nouvelle version de son mécanisme de vérification unique qu’il appelle preuve d’autorité. Cette mise à niveau 2.0 de la preuve d’autorité, appelée Surface, combinera à la fois la gouvernance par comité et la génération de nombres aléatoires afin de traiter les transactions de manière plus sécurisée.

Les prévisions de prix de VeChain ont des taureaux de l’EFP tournés vers l’avenir

Octobre a vu le vote pour la mise à niveau, qui a facilement été adoptée. Tôt ce matin, la première étape de la mise à niveau a eu lieu, avec la mise à niveau de la preuve d’autorité 2.0 atterrissant sur le réseau de test de VeChain. Les opérateurs de nœuds se préparent maintenant en mettant à niveau leurs nœuds pour le nouvel algorithme, et étant donné qu’il n’y a pas de bogues sur le testnet, la mise à niveau du réseau principal aura lieu le 16 novembre.

C’est un grand pas pour un réseau de blockchain unique, et les taureaux de l’EFP voient déjà l’annonce porter ses fruits. L’EFP est en hausse de 9% ce matin, passant à un prix de 16 cents sur les nouvelles. Le volume des transactions double également, avec plus de 1,5 milliard de dollars d’échanges de mains dans l’EFP aujourd’hui. Jetons un coup d’œil à certaines prévisions de prix VeChain et voyons où les analystes pensent que la pièce est liée à l’avenir :

CoinPriceForecast voit l’EFP augmenter de 10 cents supplémentaires avant la clôture de 2021, atteignant finalement 26 cents. D’ici 2023, le site s’attend à ce que l’EFP atteigne une valeur de 44 cents. PricePrediction prévoit un prix de fin d’année de 17 cents pour l’EFP. Sa prévision 2023 vise une valeur de 35 centimes. DigitalCoin dit qu’en décembre, la pièce de VeChain vaudra 24 cents. Dans deux ans, il prévoit que l’EFP sera à 34 cents. L’Economy Forecast Agency affirme que si elle maintient sa tendance haussière, l’EFP pourrait atteindre des sommets de 25 cents d’ici la fin de 2021. D’ici 2023, ce prix devrait être de 52 cents.

