Prédictions de prix XRP : jusqu’où le Red-Hot XRP peut-il monter en flèche en 2021 ?

Aujourd’hui, les investisseurs en XRP (CCC :XRP-USD) ont beaucoup à considérer. Parallèlement aux prévisions de prix XRP d’experts, les investisseurs en cryptographie peuvent être intrigués de savoir pourquoi le XRP évolue si violemment à la hausse. En effet, au cours de la semaine dernière, le XRP a augmenté de 33%. Aujourd’hui, cette crypto-monnaie a affiché des gains impressionnants de 17% au moment de la rédaction. La crypto est généralement une classe d’actifs volatile, mais ces mouvements sont néanmoins remarquables.

Source : Shutterstock

L’une des principales raisons de l’augmentation actuelle du XRP est l’amélioration de la situation juridique de la cryptographie avec sa bataille en cours avec la Securities and Exchange Commission (SEC). Selon des rapports récents, la SEC n’a pas été aussi ouverte que le juge présidant l’affaire voudrait le voir. L’équipe de défense de Ripple n’a pas reçu de documents de découverte clés de la SEC. Les investisseurs envisagent désormais apparemment une plus grande probabilité que Ripple sorte indemne de cette débâcle.

Il est peut-être trop tôt pour dire quelle sera l’issue des problèmes juridiques de XRP. Cependant, les investisseurs en cryptographie se lancent massivement dans le train XRP aujourd’hui. Voyons où les experts pensent que XRP pourrait se diriger à partir d’ici.

Prédictions de prix XRP

Pour référence, XRP se négocie actuellement à 0,97 $ par jeton, au moment de la rédaction.

CoinTelegraph répertorie une forte probabilité que le XRP atteigne 1 $ dans les jours à venir. En effet, étant donné à quel point XRP est proche de cet objectif, il semble que ce site soit juste sur l’argent. FxStreet suggère qu’une augmentation de 300% à plus de 3 $ par jeton est possible pour le XRP à partir d’ici. Coinquora répertorie un objectif de prix haussier de 4,67 $ par jeton XRP. De plus, le site note un scénario du pire des cas de 0,59 $ par jeton, si les choses ne fonctionnent pas. Coinpedia répertorie un scénario de cas haussier et baissier 2021 pour XPR de 1,44 $ et 0,56 $, respectivement. WalletInvestor cite des prévisions à un an et à cinq ans de 1,15 $ et 2,62 $, respectivement, pour le XRP.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé par InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/08/xrp-price-predictions-how-high-can-red-hot-xrp-soar-in-2021/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC