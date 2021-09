Prédictions de prix XYO : à quelle hauteur une liste Coinbase peut-elle atteindre la crypto XYO ?

Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) fait des vagues avec des nouvelles de ses derniers ajouts à sa salle des marchés. Un en particulier, le XYO (CCC :XYO-USD) réseau, bénéficie aujourd’hui d’une manière énorme. Passant d’une fraction de cent à un prix actuel de plus de trois cents, le buy-in est négligeable et les gains ont été énormes. Il n’est donc pas étonnant que les investisseurs recherchent des prévisions de prix XYO.

Source : sdx15 / Shutterstock.com

Coinbase est l’un des échanges cryptographiques les plus populaires aux États-Unis, et il a eu l’avantage d’être le premier échange cryptographique coté en bourse à Wall Street. Lorsqu’une crypto est ajoutée à la plate-forme d’échange de Coinbase, c’est un gros problème; les nouvelles d’un ajout de crypto précipitent généralement de gros gains pour la pièce. Mercredi, la bourse a annoncé qu’un jeton appelé XYO commencerait à être négocié sur son application aujourd’hui. Bien sûr, il a gagné un impressionnant 68% lors de son premier jour sur Coinbase. Le volume des échanges est également en hausse de 300%, en grande partie grâce au prix d’achat bon marché du jeton.

XYO est un réseau aussi compliqué que lucratif. Le réseau XYO est un réseau oracle dont le but est de collecter et de valider de manière anonyme des données géospatiales. Il existe quatre produits principaux différents qui animent le réseau. Le Sentinel permet aux appareils compatibles réseau qui se rapprochent les uns des autres d’enregistrer leurs emplacements dans la blockchain. Cette technologie permet un suivi plus précis et permanent du mouvement des marchandises physiques.

D’autres produits, notamment Bridge, Archivist et Diviner, peuvent être utilisés pour valider davantage les événements qui se produisent dans des emplacements géospatiaux spécifiques et enregistrer les données dans un grand livre. Le réseau est très avant-gardiste et, en tant que tel, il est aussi assez compliqué. Heureusement, le réseau met l’accent sur l’éducation des utilisateurs sur les cas d’utilisation de ses produits.

Prédictions de prix XYO : XYO est-il tenu de poursuivre sa flambée ?

Le réseau fait sensation avec ses gains à couper le souffle. Peut-il continuer comme ça ? Ou le battage médiatique va-t-il s’éteindre? Jetons un coup d’œil à quelques prévisions de prix XYO pour voir ce que les analystes pensent de l’avenir du jeton :

WalletInvestor ne voit pas le jeton dépasser sa valeur actuelle. Le point de vente prédit que d’ici septembre 2022, le jeton ne vaudra toujours que trois cents. DigitalCoin fait une prédiction à long terme pour XYO. D’ici 2025, le point de vente indique que XYO vaudra un peu plus de 10 cents par jeton. Gov Capital est l’un des prédicteurs les plus baissiers des prix du XYO. Le site associe le jeton à une perte, le fixant à un peu plus de deux cents en septembre de l’année prochaine.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.