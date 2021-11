Prédictions de prix XYO Crypto : jusqu’où peut aller le Red-Hot XYO ?

Aujourd’hui, l’un des grands gagnants du marché est XYO (CCC :XYO-USD). Les investisseurs s’intéressent de plus en plus aux prévisions de prix de crypto XYO d’experts. En effet, toute crypto-monnaie qui bondit de 50 % au cours d’une journée donnée devrait être considérée comme telle.

La crypto XYO est plutôt convaincante pour les investisseurs. Essentiellement, XYO est un protocole basé sur Ethereum qui cherche à attirer les investisseurs grâce à ses fonctionnalités.

Pensez au monde de la finance décentralisée, des NFT et d’autres applications blockchain. En effet, XYO fait partie d’une suite croissante d’altcoins cherchant à changer le monde. Sans surprise, les investisseurs aiment la thèse d’investissement ici.

L’une des principales caractéristiques de XYO est l’option de crypto-localisation fournie par ce réseau. Essentiellement, les données de localisation peuvent être transmises entre les appareils, stockées sur la blockchain. Cela a une gamme de cas d’utilisation potentiels, comme aider les voyageurs à minimiser les problèmes de bagages perdus et suivre l’équipement médical au sein d’un système hospitalier. Pour les investisseurs, l’attrait est donc que XYO pourrait attirer une variété d’utilisateurs d’entreprise.

Voyons où les experts pensent que ce jeton pourrait se diriger à partir d’ici.

Prédictions de prix XYO Crypto

Pour référence, XYO se négocie actuellement à 0,05254 $ par jeton.

WalletInvestor prédit que XYO pourrait atteindre 7 cents en un an et 21 cents en cinq ans. DigitalCoinPrice suggère un objectif de prix 2021, 2023 et 2025 de 7 cents, 10 cents et 15 cents, respectivement pour XYO. Price Prediction propose des cibles maximales de 5 cents, 13 cents et 27 cents pour les mêmes périodes. Enfin, Cryptopolitan met en évidence le consensus du marché d’environ 52 cents comme où XYO pourrait se diriger en novembre.

