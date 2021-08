Prédictions des agences libres NBA 2021 : Où les 11 meilleurs joueurs pourraient signer

L’agence libre NBA est enfin là. Les joueurs pourront négocier avec les équipes le 2 août à 18 h HE. Les accords ne peuvent pas devenir officiels avant la fin du moratoire sur les agences libres le 6 août à 12 h 01 HE.

Le plus grand agent libre de la classe de cette année n’a jamais atteint le marché libre. Giannis Antetokounmpo a signé une prolongation de cinq ans et 228 millions de dollars avec les Milwaukee Bucks juste avant le début de la saison, puis a mené la franchise à son premier championnat NBA depuis 1972. Antetokounmpo aurait été l’un des plus grands agents libres de l’histoire de sports s’il a frappé le marché libre. Au lieu de cela, la classe de cette année se sent un peu décevante au sommet.

Kawhi Leonard est le plus grand nom du marché des agents libres, mais ce serait un choc de le voir quitter les Los Angeles Clippers. Il en va de même pour Chris Paul et les Phoenix Suns. Il semble probable que Kyle Lowry soit le meilleur agent libre à avoir réellement changé d’équipe cet été. Bien sûr, il y aura beaucoup de mouvement des agents libres de niveau intermédiaire. Cette liste n’inclut pas des joueurs comme Duncan Robinson, Dennis Schröder, Richaun Holmes, Kelly Oubre et Will Barton, qui devraient tous signer des accords importants et auront chacun la possibilité de changer d’équipe.

Avant l’ouverture de l’agence libre, voici nos prédictions sur l’endroit où les plus grands noms signent.

Mettre à jour: Vous pouvez trouver toutes les signatures sur notre tracker d’agence gratuite ici.

1. Kawhi Léonard

Leonard est le meilleur agent libre de la classe, même avec un ACL partiellement déchiré. Bien que nous ne sachions pas quand ou si Leonard jouera la saison prochaine, la blessure ne l’empêchera pas de conclure un contrat aussi important qu’il le souhaite. Rappelez-vous : Kevin Durant a signé un contrat de 164 millions de dollars sur quatre ans avec les Brooklyn Nets des mois après s’être déchiré le tendon d’Achille lors de la finale de la NBA.

Les rumeurs récentes disent que Leonard signera un accord « 1+1 » avec les Clippers, ce qui signifie qu’il aura une option de joueur lors de la deuxième saison. Les Clippers ont déjà remodelé l’ensemble de leur franchise pour accueillir Kawhi depuis qu’il a signé en tant qu’agent libre en 2019, et il ne devrait pas y avoir d’hésitation à le faire à nouveau. Il est le seul joueur du top 10 de la ligue disponible cet été.

Prédiction: Contrat de deux ans max avec Clippers, option joueur la deuxième année

2. Chris Paul

Paul reste l’un des meilleurs meneurs de jeu de la NBA même à 36 ans. Malgré toutes les craintes qu’il ne soit pas à la hauteur du contrat maximum le plus récent qu’il a signé en 2018, Paul a fini par valoir chaque centime et plus encore. Il sort bien sûr d’une saison inspirée avec les Phoenix Suns, où il les a aidés à mener une course improbable vers les finales de la NBA. Il est sur le point d’avoir un autre gros jour de paie.

Il y a toujours une certaine inquiétude que le propriétaire historique de Phoenix, Robert Starver, ne puisse s’empêcher de donner à Paul tout l’argent qu’il veut, mais c’est peu probable après la finale. Paul a déjà gagné 300 millions de dollars de gains de carrière sur des accords NBA, et il pourrait être sur le point d’ajouter environ 90 millions de dollars de plus.

Prédiction: 3 ans, 90 millions de dollars avec Suns. METTRE À JOUR: Chris Paul accepte un accord de quatre ans d’une valeur allant jusqu’à 120 millions de dollars avec les Suns, selon plusieurs rapports.

3. Mike Conley

Le Jazz a fait un geste audacieux pour échanger contre Conley il y a deux ans, et ils ont vu à quel point il pouvait être bon la saison dernière. Conley a fait la première équipe d’étoiles de sa carrière à l’âge de 33 ans et a aidé à mener le Jazz au meilleur record de la NBA au cours de la saison régulière. Malheureusement, il a subi une blessure aux ischio-jambiers lors des séries éliminatoires de la NBA et n’a joué qu’un seul match lors de la défaite de l’Utah au deuxième tour contre les Clippers de Los Angeles lors des séries éliminatoires de la NBA.

Que le Jazz veuille ou non le reprendre complètement la saison prochaine, Conley pense être dans leurs plans. Selon les rumeurs, il y a un accord de 75 millions de dollars sur trois ans pour qu’il retourne dans l’Utah.

Prédiction: 3 ans, 75 millions de dollars avec Jazz. METTRE À JOUR: Conley revient dans l’Utah pour un contrat de 72,5 millions de dollars sur trois ans, par Woj.

4. John Collins

Les Hawks et Collins n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur une prolongation de recrue, alors maintenant il entre sur le marché en tant qu’agent libre restreint. Atlanta a déjà de gros salaires dans les livres, mais il serait insensé de laisser Collins s’éclipser. L’attaquant élastique de 6’9 s’est certainement fait un peu plus d’argent après une excellente course dans les séries éliminatoires de la NBA alors que les Hawks atteignaient la finale de la Conférence de l’Est.

Les Spurs, les Pelicans et le Thunder sont tous des rumeurs d’intérêt pour Collins, mais les Hawks peuvent correspondre à n’importe quel contrat puisqu’il est un agent libre restreint. Attendez-vous à ce qu’il signe quelque chose proche d’un accord maximum.

Prédiction: 5 ans, 120 millions de dollars avec Hawks

5. Jarrett Allen

Les Cavs viennent de rédiger Evan Mobley au 3e rang au classement général, mais il reste encore beaucoup de place pour Allen. Mobley est suffisamment doué pour jouer à quatre, et son manque de masse en fait un bon choix à côté d’un centre plus traditionnel au début de sa carrière. Allen fait l’affaire en tant que centre super long (7’6 d’envergure) et rebondissant qui peut protéger la peinture et attraper les lobs. Les Cavs ont fait un pas décisif pour acquérir le joueur de 23 ans dans le cadre de l’échange qui a envoyé James Harden à Brooklyn.

Allen est également un agent libre restreint, il est donc presque certain de revenir à Cleveland. C’est un autre joueur qui devrait obtenir environ 100 millions de dollars sur cet accord.

Prédiction: 5 ans, 90 millions de dollars avec les Cavs. METTRE À JOUR: Allen revient aux Cavs pour un contrat de 100 millions de dollars sur cinq ans, par Woj.

6. Kyle Lowry

Lowry est encore très bon à 35 ans. Il était presque ému à la date limite des échanges, mais aucune équipe ne voulait atteindre le prix demandé par les Raptors. Maintenant, il est peut-être le plus grand nom du marché des agents libres qui devrait changer d’équipe.

Il y a beaucoup d’équipes qui ont besoin d’un meneur cette intersaison. Le Heat de Miami et les Pelicans de la Nouvelle-Orléans convoitent tous deux Lowry, et il se peut qu’il y ait ou non un accord déjà en place avec le Heat. Lowry devrait remercier CP3 après avoir signé son prochain contrat pour avoir montré la valeur des meneurs vétérans pendant les séries éliminatoires.

Prédiction: Sign-and-trade to Heat pendant 3 ans, 85 millions de dollars. METTRE À JOUR: Lowry obtient sa signature et son échange à Miami dans le cadre d’un contrat de trois ans d’une valeur de 90 millions de dollars, par Woj.

7. Boule Lonzo

Ball n’a pas été à la hauteur du battage médiatique après être devenu le choix n ° 2 au repêchage de la NBA 2017, mais il s’est amélioré chaque saison de sa carrière et semble avoir complètement corrigé son tir à trois points. À l’aube de son 24e anniversaire, Ball se sent comme l’un des joueurs les plus étranges de la NBA: il n’est meneur que de nom avec une incapacité à attaquer le panier ou à atteindre la ligne des fautes, mais c’est un espaceur au sol crédible, un ballon rapide déménageur et défenseur d’équipe compétent.

Les rumeurs disent que les Chicago Bulls aiment Ball depuis environ huit mois. Les Pélicans peuvent toujours égaler n’importe quelle offre de contrat qu’il reçoit puisqu’il est un agent libre restreint. La Nouvelle-Orléans semble viser d’autres gardes, mais les choses peuvent changer rapidement s’ils ne parviennent pas à faire atterrir Lowry (qui serait leur meilleure option). Si Ball veut être à Chicago, une signature et un échange entre les deux parties est probable. Attendez-vous à ce que Ball obtienne un accord sur cinq ans et 80 millions de dollars.

Prédiction: Sign-and-trade à Bulls pendant 4 ans, 80 millions de dollars. METTRE À JOUR: Ball à Chicago dans un contrat de signature et d’échange d’une valeur de quatre ans, 85 millions de dollars, selon Woj.

8. Spencer Dinwiddie

Le marché de Dinwiddie devrait être fascinant. C’est un gros gardien de 6’5 qui a marqué en moyenne 20 points par match pour les Brooklyn Nets et a montré une sérieuse capacité de création pendant que Kevin Durant était absent pendant la saison 2019-2020. Dinwiddie a subi une déchirure du LCA en partie fin décembre, mais a été autorisé à reprendre ses activités de basket-ball. Il ne reviendra certainement pas à Brooklyn.

Le tir approximatif à trois points de Dinwiddie – il est un tireur de 31,8% derrière l’arc pour sa carrière – limite son impact sur le ballon, mais il devrait toujours avoir beaucoup d’options pour les équipes affamées de meneurs. Les Pélicans, les Knicks et les Mavericks se sentent tous comme des options possibles.

Prédiction: Signer et échanger avec Wizards pendant 4 ans, 80 millions de dollars

9. DeMar DeRozan

L’ancien colistier de Lowry avec les Raptors est également sur le marché libre après avoir passé les trois dernières saisons avec les Spurs de San Antonio. Bien qu’un retour à San Antonio soit possible, il est probable que DeRozan changera d’équipe.

Il y a eu un buzz reliant DeRozan aux Lakers de Los Angeles, mais cela l’obligerait probablement à réduire son salaire. Une équipe comme les Knicks de New York, remplie d’espace pour les casquettes, semble que cela pourrait être une option sur un contrat de deux ou trois ans.

Prédiction: 2 ans, 40 millions de dollars avec les Knicks

10. Norman Powell

Powell vient de connaître une saison exceptionnelle à sa sixième année dans la ligue qui l’a vu établir des records de carrière en marquant (18,6 points par match) et en tirs à trois points (41,1% sur six tentatives par match). Il a été échangé des Raptors aux Portland Trail Blazers à la mi-saison et semble prêt à obtenir un gros contrat cet été des Blazers ou d’un autre prétendant.

Un retour à Portland est l’option la plus probable, mais cela ressemble également à un cas où une équipe surprise pourrait l’arracher avec une offre énorme. Le mécontentement de Damian Lillard avec les Blazers sera plus urgent que jamais si Powell n’est pas re-signé.

Prédiction: 4 ans, 90 millions de dollars avec Trail Blazers. METTRE À JOUR: Powell revient aux Blazers pendant cinq ans, 90 millions de dollars, par Woj.

11. Tim Hardaway Jr.

On pensait que Hardaway était surpayé après que les Knicks l’aient initialement signé pour un contrat de 70 millions de dollars sur quatre ans, mais il a probablement été le meilleur coéquipier de Luka Doncic depuis qu’il a été échangé aux Mavericks. Hardaway fait quelque chose que toutes les équipes de la NBA convoitent : il tire trois à un volume élevé à près de 40 pour cent de clip.

Un retour chez les Mavericks est possible et peut-être probable, mais Hardaway devrait avoir de nombreux prétendants. Les pélicans et les Spurs pensent qu’ils devraient également être des options.

Prédiction: 4 ans, 65 millions de dollars avec les pélicans. METTRE À JOUR: Tim Hardaway Jr. revient chez les Mavs pour un contrat de 74 millions de dollars sur quatre ans, par Woj.