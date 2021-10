Prédictions des Gotham Awards 2021 : « The Lost Daughter », « Mass » et « Pig »

Les Gotham Awards annonceront leurs nominations demain et devraient mener la charge, principalement en raison des changements dans le nombre de nominés autorisés dans de nouvelles catégories sont les débuts de réalisateur de Maggie Gyllenhaal « The Lost Daughter » de Netflix et « Mass » de Fran Kranz de Bleecker Rue.

Le Gotham Film & Media Institute, qui supervise les Gotham Awards, a annoncé en août que les récompenses pour le jeu d’acteur ne seraient plus définies en fonction du sexe.

L’année dernière, Gotham du meilleur film est allé à « Nomadland », qui a remporté l’Oscar du meilleur film. Lors d’une première aux Gotham Awards, toute la catégorie des longs métrages était dirigée par des réalisatrices. Les feuilles de thé ne pointent pas nécessairement vers une autre projection historique, mais un film est sûr, et c’est l’adaptation par Gyllenhaal du roman d’Elena Ferrante du même nom.

Le meilleur favori de l’image « Belfast » de Kenneth Branagh contourne la ligne d’éligibilité aux longs métrages internationaux, mais il se qualifie pour les catégories traditionnelles avec deux producteurs américains. Malheureusement, le film Focus Features ne semble pas être un chouchou critique. Au lieu de cela, nous parions sur le fait que le jeune Jude Hill soit sélectionné pour la catégorie des artistes révolutionnaires nouvellement intitulée avec un jury de cinq membres. L’acteur de soutien Ciarán Hinds pourrait également apparaître, mais avec les catégories non sexistes fraîchement créées, le soutien est plus compétitif que les principaux homologues.

Il existe d’autres films soumis uniquement aux candidatures internationales, notamment « Spencer » de Pablo Larraín avec Kristen Stewart (bien qu’elle reçoive un hommage d’interprète) et « Bergman Island » de Mia Hansen-Løve avec Vicky Krieps.

Les candidats aux Oscars qui ne sont pas éligibles en raison du plafond budgétaire de 35 millions de dollars comprennent plusieurs de Netflix, dont « The Power of the Dog », « Tic, tick… Boom ! » et « Plus ils tombent ». Cependant, ne vous attendez pas à voir « The Tragedy of Macbeth » d’Apple Original Films, aucun des films de Warner Bros, y compris « King Richard » et ni « The French Dispatch » ni « The Eyes of Tammy Faye » de Searchlight Pictures.

Je m’attends à ce que trois acteurs du drame de tir de masse de Bleecker Street « Mass » fassent la coupe pour Ann Dowd, Jason Isaacs et Martha Plimpton. Bien sûr, Kranz lui-même pourrait faire une pièce pour le réalisateur révolutionnaire, mais cette catégorie semble être dominée par les femmes, comme l’année dernière lorsque trois des cinq étaient occupées par des femmes cinéastes.

Le groupe aime généralement répandre la richesse, et c’est toujours la question de savoir si les membres du jury communiquent avec d’autres groupes. Ils peuvent adopter certains choix populistes tels que « Get Out » (2017) et « Hustlers » (2019) mais n’ont aucune honte à entrer dans le deep indie bien pour des films tels que « Relic » (2020) et « Madeline’s Madeline » (2018 ). Cela devient également un précurseur des Independent Spirit Awards, qui ont un impact significatif sur une cérémonie antérieure.

Parmi les autres mises à jour des catégories, citons un nouveau prix pour les séries non-fictionnelles révolutionnaires, tandis que les documentaires internationaux seront éligibles pour la première fois dans la catégorie du meilleur long métrage documentaire. En outre, jusqu’à dix nominés seront inclus dans les trois nouvelles catégories : performances de premier plan exceptionnelles, performances de soutien exceptionnelles et performances exceptionnelles dans une nouvelle série, qui est du côté télévisé d’Hollywood.

Les nominations pour les Gotham Awards seront annoncées le 21 octobre et la cérémonie aura lieu le 29 novembre au Cipriani Wall Street.

Voici les dernières prédictions axées sur le cinéma.

Meilleure caractéristique

« La fille perdue » (Netflix) « Allez, allez » (A24) « Messe » (Bleecker Street) « Jockey » (Sony Pictures Classics) « Red Rocket » (A24)

Suppléants: « CODA » (Apple Original Films), « Shiva Baby » (Utopia), « Belfast » (Focus Features), « Holler » (IFC Films), « The Novice » (IFC Films)

Performances exceptionnelles des prospects

Olivia Colman, « La fille perdue » (Netflix) Clifton Collins Jr, « Jockey » (Sony Pictures Classics) Nicolas Cage, « Pig » (Neon) Simon Rex, « Red Rocket » (A24) Joaquin Phoenix, « C’mon C « mon » (A24) Isabelle Fuhrman, « The Novice » (IFC Films) Natalie Morales, « Leçons de langue » (Shout! Studios) Dev Patel, « The Green Knight » (A24) Tessa Thompson, « Passing » (Netflix) Eric Bana, « Le sec » (IFC Films)

Suppléants: Oscar Isaac, « The Card Counter » (Focus Features), Jake Gyllenhaal, « The Guilty » (Netflix), Michael Keaton, « Worth » (Netflix), Tim Blake Nelson, « Old Henry » (Shout! Studios), Justin Chon, « Blue Bayou » (Focus Focus)

Performances de soutien exceptionnelles

Ann Dowd, « Mass » (Bleecker Street) Jessie Buckley, « The Lost Daughter » (Netflix) Troy Kotsur, « CODA » (Apple Original Films) Jason Isaacs, « Mass » (Bleecker Street) Polly Draper, « Shiva Baby » ( Utopia) Martha Plimpton, « Mass » (Bleecker Street) André Holland, « Passing » (Netflix) Molly Parker, « Jockey » (Sony Pictures Classics) Colman Domingo, « Zola » (A24) Richard Jenkins, « The Humans » (A24) /Afficher l’heure)

Suppléants: Ruth Negga, « Passing » (Netflix), Jayne Houdyshell, « The Humans » (A24/Showtime), Ciarán Hinds, « Belfast » (Focus Features), Linh Dan Pham, « Blue Bayou » (Focus Features), Dakota Johnson , « La fille perdue » (Netflix)

Directeur de la percée de Bingham Ray

Maggie Gyllenhaal, « The Lost Daughter » (Netflix) Rebecca Hall, « Passing » (Netflix) Natalie Morales, « Plan B » (Hulu) Lauren Hadaway, « The Novice » (IFC Films) Clint Bentley, « Jockey » (Sony Pictures classiques)

Suppléants: Fran Kranz, « Mass » (Bleecker Street), Pascual Sisto, « John and the Hole » (IFC Films), Janicza Bravo, « Zola » (A24), Emma Seligman, « Shiva Baby » (Utopia), Michael Sarnoski, « Pig » (Neon), Nicole Riegel, « Holler » (IFC Films), Halle Berry, « Bruised » (Netflix), Justin Chon, « Blue Bayou » (Focus Features)

Gotham Breakthrough Performer Award

Rachel Sennott, « Shiva Baby » (Utopia) Emilia Jones, « CODA » (Apple Original Films) Woody Norman, « C’mon V’mon » (A24) Bree Elrod, « Red Rocket » (A24) Jude Hill, « Belfast ” (Fonctionnalités de mise au point)

Suppléants: Charlie Shotwell, « John and the Hole » (IFC Films), Taylour Paige, « Zola » (A24), Jessica Barden, « Holler » (IFC Films), Suzanna Son, « Red Rocket » (A24)

SHIVA BABY, Rachel Sennott, 2020. © Utopia / Avec l’aimable autorisation d’Everett Collection

Avec l’aimable autorisation d’Everett Collection

Meilleur scénario

« Allez, allez » (A24) – Mike Mills « The Lost Daughter » (Netflix) – Maggie Gyllenhaal « Mass » (Bleecker Street) – Fran Kranz « Shiva Baby » (Utopia) – Emma Seligman « CODA » (Apple Films originaux) – Siân Heder

Suppléants: « Red Rocket » (A24) – Sean Baker, « Passing » (Netflix) – Rebecca Hall, « The Green Knight » (A24) – David Lowery, « Belfast » (Focus Features) – Kenneth Branagh, « Holler » (IFC Films) – Nicole Riegel

Meilleur documentaire

« Procession » (Netflix) « The Rescue » (National Geographic) « The Velvet Underground » (Apple Original Films) « Val » (Amazon Studios) « Attica » (Showtime)

Suppléants: « Flee » (Neon), « Summer of Soul (…Ou, When the Revolution could not be televised) » (Searchlight Pictures), « The Sparks Brothers » (Focus Features), « Citizen Ashe » (CNN Films/Magnolia Pictures ), « The First Wave » (Neon), « Who We Are: A Chronicle of Racism in America » ​​(Sony Pictures Classics), « Francesco » (Discovery Plus)

Meilleur long métrage international

« Fuir » (Néon) « La pire personne du monde » (Néon) « Un héros » (Amazon Studios) « Mères parallèles » (Sony Pictures Classics) « Titane » (Néon)

Suppléants: « Drive My Car » (Sideshow et Janus Films), « Compartiment No. 6 » (Sony Pictures Classics), « I’m Your Man » (Bleecker Street), « Lamb » (A24), « Spencer » (Neon) , « Bergman Island » (IFC Films), « The Souvenir Part II » (A24), « Bad Luck Banging or Loony Porn » (Magnolia Pictures)

