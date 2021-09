Prédictions des récompenses individuelles MVP, DPOY et ROY de la NBA 2022

in

Des attentes et un enthousiasme énormes sont ce que vous respirez dans l’environnement lorsque vous pensez à ce qui nous attend avec le NBA saison 2021/22. Il existe de nombreuses incitations qui nous font percevoir cette campagne comme un possible tournant dans l’histoire de la ligue et l’opportunité de voir des matchs impressionnants entre des franchises très puissantes. Les prévisions ne sont pas du tout claires dans la lutte collective pour le ring, mais il y a aussi une énorme égalité lorsqu’il s’agit de poursuivre les prestigieuses récompenses individuelles qui sont décernées chaque saison. Les experts ESPN ont fait une sélection des grands favoris pour chaque prix.

Une mention spéciale doit être faite à l’énorme confiance de Kevin Durant et à la possibilité qu’il brille dans un Nets où Irving et Harden revendiqueront également leur part d’importance. Cela peut être une grande surprise qu’il y ait une suprématie aussi claire de Jalen Green devant Cunningham pour être la meilleure recrue, ce qui peut être dû au fait que l’écosystème des Rockets favorisera son éclat personnel. Il est également très significatif de voir à quel point la confiance en Ben Simmons est diluée, même sur le plan défensif.

Favoris du MVP NBA 2021/2022

Kevin Durant : 38,9 % Giannis Antetokounmpo : 33,3 % Luka Doncic : 16,7 % Joel Embiid : 5,6 % James Harden : 5,6 %

Les favoris de la recrue de l’année en NBA 2021/2022

Jalen Green : 72,2 % Cade Cunningham : 27,8 %

Entraîneur de l’année favori en NBA 2021/2022

Steve Nash : 22,2 % Ime Udoka : 16,7 % Taylor Jenkins : 11,1 %

Les favoris de DPOY en NBA 2021/2022

Rudy Gobert : 33,3% Anthony Davis : 27,8% Giannis Antetokounmpo : 11,1% Draymond Green : 11,1% Ben Simmons : 11,1%

Sixième homme préféré de l’année en NBA 2021/2022

Jordan Clarkson : 33,3 % Derrick Rose : 16,7 % Joe Ingles : 16,7 % Tyrese Haliburton : 16,7 %

Les favoris des joueurs les plus améliorés de la NBA 2021/2022

Michael Porter Jr : 16,7 % LaMelo Ball : 16,7 % Jaren Jackson Jr : 11,1 % Ja Morant : 11,1 % Zion Williamson : 11,1 %