Prédictions du cours de l’action AAPL : pourquoi un analyste vient de fixer un objectif très élevé pour Apple

Titan de la technologie Pomme (NASDAQ :AAPL) a des raisons de se réjouir aujourd’hui après la banque d’investissement JP Morgan amélioré sa vision de l’entreprise. Les analystes de la banque ont relevé l’objectif de cours de l’action AAPL à 210 $ par rapport à son précédent objectif de 180 $. JP Morgan n’est pas non plus le seul à faire des déclarations haussières pour Apple ces derniers temps. Morgan Stanley a emboîté le pas plus tôt ce mois-ci, portant son objectif de cours à 200 $ par action. Cela dit, jetons un coup d’œil aux autres prévisions du cours des actions AAPL.

Source : dennizn / Shutterstock.com

Apple développe apparemment deux nouveaux projets qui font parler les marchés : les véhicules autonomes et la réalité virtuelle (VR). Il s’agit d’une grande partie de la confiance renouvelée de Morgan Stanley dans l’entreprise. Raisonnablement ainsi.

Les analystes de Morgan Stanley se sont entretenus avec plus de 40 investisseurs en capital-risque, qui ont souligné l’impact d’Apple sur l’adoption des produits. Des domaines comme la VR en sont encore à leurs balbutiements. Une marque haut de gamme intégrée verticalement comme Apple, garante de sa légitimité, pourrait renforcer considérablement l’intérêt général.

Il y a également eu un changement de fortune en ce qui concerne l’iPhone 13. Bien qu’il ait largement sous-performé au début de l’année, on peut s’attendre à ce que les ventes rebondissent au milieu de l’annonce d’une diminution des contraintes d’approvisionnement. JP Morgan a également cité le lancement d’un nouvel iPhone SE 5G, qui, selon certains, sera lancé au début de l’année prochaine.

Il y a beaucoup à écrire pour les fans d’Apple du monde entier. Avec Apple actuellement à 175,57 $, que pensent les experts du potentiel de hausse d’Apple ? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Prédictions du cours de l’action AAPL : jusqu’où Apple peut-il grimper ?

Selon CNN Business, Apple est à peu près là où il devrait être. Sur la base des prévisions sur 12 mois de 37 analystes, l’objectif de prix médian est de 175 $. WalletInvestor voit Apple évoluer dans l’immédiat, à court et à long terme. Il a un objectif sur deux semaines de 191,22 $, une prévision sur un an de 219,17 $ et une prévision sur cinq ans de 387,52 $. En effet, la plateforme est incontestablement haussière sur l’entreprise. Gov Capital a des attentes encore plus élevées pour AAPL. Il a établi une prévision sur un an de 259,94 $ et une prévision sur cinq ans de 726,04 $

À la date de publication, Shrey Dua n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.