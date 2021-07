Prédictions du cours de l’action AMZN : que vaudra Amazon en 2025 ? 2030 ?

Amazon (NASDAQ :AMZN) l’action pourrait se diriger vers des gains importants si les prévisions de prix concernant la société de commerce électronique s’avéraient vraies.

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

De nombreux experts pèsent le pour et le contre de l’action AMZN lorsqu’ils font leurs prévisions de prix. Cela inclut la prise en compte du moment où les activités de l’entreprise atteindront leur maturité, ainsi que d’autres facteurs.

Bien sûr, ce sont des prévisions de prix pour l’action AMZN, il y a donc beaucoup de variété dans les estimations pour savoir où elle ira. Voyons ce que certains experts ont à dire sur la question ci-dessous.

« Amazon à 10 000 $ peut sembler être un chiffre magique, mais ce serait tout à fait conforme à la façon dont les investisseurs ont toujours évalué l’entreprise. Tant qu’AWS continue de croître de près de 30 %, Amazon à 10 000 $ d’ici 2025 devient un objectif très réalisable au cours des quatre prochaines années. » – Sean Williams, l’imbécile motel

«En 2031, en supposant une croissance de 5% à partir de l’échéance en 2026, mon estimation approximative des bénéfices d’Amazon est de 180 $ par action. Alors que la croissance d’Amazon ralentit, je m’attendrais à ce que le multiple diminue un peu, à 28x d’ici 2026 et à 25x d’ici 2031. Cela me donne un nouvel objectif de prix pour Amazon d’environ 4 000 $ d’ici 2026 et 4 500 $ d’ici 2031. Si vous pensez les multiples seront plus élevés sur l’action AMZN puis ajouteront quelques centaines de dollars aux deux estimations. — Logan Kane, à la recherche de l’alpha

« Selon Gary Gagliardi, fondateur et PDG du Science of Strategy Institute, en 2021, le cours de l’action AMZN dépassera les 3 000 $, mais le marché, en général, sera plus faible au cours de cette année. D’ici 2025, le cours de l’action d’Amazon devrait atteindre 5 000 $, et d’ici 2028, il atteindra probablement environ 10 000 $, plus ou moins 20 %. — Jana Kane, LiteForex