Prédictions du cours de l’action GME : que signifieront les NFT pour GameStop en 2022 ?

Après plusieurs mois de spéculation, les fans de GameStop (NYSE :GME) et r/WallStreetBets ont finalement obtenu ce qu’ils voulaient. Hier, GameStop a annoncé qu’il créerait un marché pour les jetons non fongibles (NFT). En réponse, les actions de GME se sont négociées jusqu’à 30% plus haut lors de la séance de jeudi après les heures de bureau avant de se calmer.

Source : Shutterstock

GameStop a également annoncé qu’il embaucherait plus de 20 personnes pour gérer le marché NFT. En outre, la société demande à certains développeurs et éditeurs de jeux de répertorier leurs NFT sur son marché lors de ses débuts plus tard cette année. GameStop est déjà sur le point de signer des partenariats avec deux sociétés de cryptographie non divulguées pour aider au développement de jeux NFT utilisant la technologie blockchain. Pour l’avenir, le détaillant de jeux vidéo prévoit de signer des accords similaires avec d’autres sociétés de cryptographie et d’investir des millions de dollars dans des projets NFT et des créateurs de contenu.

Il semble alors que le président Ryan Cohen tienne sa promesse de renverser GameStop. le moelleux (NYSE :CHWY) a rejoint le conseil d’administration de GameStop l’année dernière dans le but de rendre l’entreprise plus centrée sur la technologie. Le PDG Matt Furlong a également déclaré lors d’un appel avec des analystes que « Nous pensons que notre accent sur le long terme nous positionne pour construire ce qui deviendra finalement une entreprise beaucoup plus grande ».

Avec l’actualité NFT à l’esprit, à quoi pourrait ressembler l’action GME en 2022 ?

Prédictions du cours de l’action GME

Jefferies a un objectif de cours de 180 $. L’analyste Stephanie Wissink a salué les plans de GameStop pour une transformation numérique et sa diversification des ventes. L’analyste a ajouté que « Nous reconnaissons que la direction s’adresse à la fois à une base d’investisseurs institutionnels sophistiqués ET à des passionnés d’actionnaires individuels, offrant juste assez de visibilité stratégique tout en laissant de la place aux rêveurs et aux discounters ». Wedbush a un objectif de prix de 45 $. Après que GameStop a annoncé les résultats du troisième trimestre, l’analyste Michael Patcher a commenté que « Encore une fois, la direction n’a pas réussi à clarifier un plan de transformation numérique tant attendu qui a été évoqué dans le passé mais qui doit encore se cristalliser. » Cependant, cet objectif de prix n’a pas été mis à jour depuis que GameStop a annoncé son marché NFT, il sera donc intéressant de voir ce que Patcher pense de la nouvelle entreprise. Patcher a ajouté que « GameStop devrait connaître une croissance plate du chiffre d’affaires en 2022, et nous restons assez optimistes quant à son retour à la rentabilité d’ici là. » Ascendiant Capital a un objectif de cours de 23 $. Cela implique une baisse stupéfiante de 84 %. L’analyste Edward Woo pense que la transformation numérique de GameStop comportera des risques importants qui compenseront les chances d’un redressement de l’entreprise. De plus, Woo théorise que GameStop ne négocie pas sur la valeur fondamentale, mais plutôt sur «le sentiment, l’espoir, l’élan et le pouvoir des foules des investisseurs de détail».

