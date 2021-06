Prédictions du cours de l’action Microsoft (MSFT) : jusqu’où peut aller MSFT en 2021 ?

in

Aujourd’hui, Microsoft (NASDAQ :MSFT) génère beaucoup de buzz parmi les investisseurs. Cette action technologique à méga-capitalisation vient d’atteindre un sommet historique de 263,52 $ aujourd’hui. En effet, les investisseurs dans les actions MSFT peuvent être intrigués par le type de prévisions de cours des actions Microsoft (MSFT) qui circulent.

Les investisseurs semblent se charger d’actions MSFT avant l’événement Windows 11 de la société le 24 juin. En effet, le dévoilement par Microsoft de la « prochaine génération de Windows » a suscité un enthousiasme haussier chez les investisseurs ces derniers jours. En conséquence, les investisseurs semblent acheter les nouvelles aujourd’hui.

Ce qui sera publié exactement n’est pas clair. Cependant, dans de nombreux cas, l’ambiguïté et l’incertitude peuvent être les meilleures amies d’un investisseur. Compte tenu de la réputation de Microsoft d’impressionner sa base d’investisseurs, il semble que le marché envisage une sorte de surprise.

Cela dit, regardons où les experts voient MSFT se négocier dans 12 mois.

Prédictions du cours de l’action Microsoft (MSFT)

Selon TipRanks, Microsoft détient actuellement une recommandation « Achat fort ». En conséquence, 26 analystes qui se sont penchés sur les actions MSFT évaluent chacun cette société comme un « Acheter ».

Jetons un coup d’œil à l’éventail des prévisions pour l’action MSFT selon les analystes experts :

Mark Murphy de JPMorgan Chase donne à MSFT un prix cible de 270 $ par action. C’est le plus bas parmi le groupe de pairs. Le cours cible le plus élevé revient à Kash Rangan de Goldman Sachs. Son cours cible de 340 $ par action implique une hausse de 30 %. L’objectif de prix médian pour MSFT est fixé à 298,16 $. Cela implique une hausse d’un peu plus de 13% actuellement.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.