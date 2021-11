Prédictions du cours de l’action MU : l’appel des analystes envoie des actions de Micron en hausse aujourd’hui

Aujourd’hui, les actionnaires de Micron (NASDAQ :UM) sourient jusqu’aux oreilles après que le fabricant de puces ait reçu la sélection du « Top Pick » à Evercore ISI. Les actions de MU ont augmenté de 8% aujourd’hui, ce qui en fait la journée la plus performante de l’action depuis le 16 novembre 2020.

Source : Piotr Swat / Shutterstock.com

L’analyste CJ Muse d’Evercore ISI a des attentes élevées pour les actions MU. Muse a noté que les prix de la mémoire dynamique à accès aléatoire (DRAM) devraient atteindre un creux au premier semestre 2022. Cependant, comme les prix des DRAM n’ont pas encore atteint cet objectif, Muse rationalise que les investisseurs hésitent toujours à propos du stock de MU. Une fois que le prix aura atteint son niveau le plus bas, les investisseurs investiront de l’argent dans des actions comme Micron de manière « rapide et furieuse ». Pour cette raison, Muse a fixé un objectif de prix de 100 $ pour l’action MU, ce qui représente une hausse de 20 % par rapport aux prix actuels.

« Il est clair que les marées changent, les attentes de baisse des prix vers 1HCY22 devenant » moins mauvaises « , les estimations devraient atteindre un creux au 1S22, et les pousses vertes résultant des contraintes de PC ailleurs s’assouplissant, et les dépenses d’investissement à grande échelle s’améliorant probablement avant la fin de l’année. Ainsi, nous pensons que c’est un jeu pour la mémoire.

Selon TipRanks, CJ Muse a un taux de réussite de 69 % et un rendement moyen de 27,3 % sur une période d’un an. Muse est classé 724 sur les 15 943 experts suivis par TipRanks.

Jetons un coup d’œil à ce que les autres analystes de Wall Street pensent du titre MU.

Action MU : prévisions de prix des analystes

JP Morgan a un objectif de prix de 100 $. L’analyste Harlan Sur a noté que « bien que le sentiment négatif autour du secteur de la mémoire au cours des derniers mois ait conduit les actions de mémoire à sous-performer, nous pensons que toute inquiétude concernant un ralentissement est exagérée ». Sur s’attend à ce que le chiffre d’affaires et le bénéfice par action (BPA) du quatrième trimestre soient conformes aux prévisions de l’entreprise.

L’étoile du matin a un objectif de prix de 90 $. L’analyste Abhinav Davuluri note que Micron opère sur un marché hautement concurrentiel et cyclique et que sa capacité à maintenir une rentabilité à long terme sera une préoccupation à l’avenir.

Goldman Sachs a un objectif de prix de 88 $. L’analyste Toshiya Hari a mentionné que la décision de Micron d’augmenter éventuellement les stocks et la tendance à guider les estimations de manière prudente pourraient conduire à des perspectives peu impressionnantes pour le premier trimestre 2022 par rapport aux estimations de Wall Street.

Bernstein a un objectif de prix de 58 $, un plus bas de Wall Street. L’analyste Mark Li pense que Micron est une action extrêmement cyclique qui se négocie actuellement dans un cycle baissier. L’analyste pense que le cycle baissier ne se terminera pas avant la fin de 2022. L’objectif de prix représente une baisse de 30% par rapport aux prix actuels. Enfin, Micron a un objectif de prix moyen de 98,38 $ parmi 35 entreprises couvrant la société.

A la date de publication, Eddie Pan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.