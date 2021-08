Prédictions du cours de l’action PLTR : jusqu’où le Red-Hot Palantir peut-il aller ?

Aujourd’hui, les investisseurs en Palantir (NYSE :PLTR) et les actions PLTR conservent leurs gains par rapport au rallye à deux chiffres d’hier. En effet, une journée plate est une bonne journée, après les gains importants d’hier.

Source : Ascannio / Shutterstock.com

La principale raison de l’augmentation rapide d’hier était les bénéfices plutôt impressionnants de la société. Palantir a enregistré une croissance de 49% de son chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre consécutif. Avec ce niveau de croissance du chiffre d’affaires généralement réservé aux actions à hypercroissance, la valorisation de Palantir a naturellement reçu un coup de pouce.

En effet, on peut faire valoir que Palantir devrait être inclus dans un tel regroupement de stocks. L’accent mis par la société sur la fourniture de solutions de Big Data et d’analyse à des clients principalement gouvernementaux s’est avéré lucrative. En plus de la croissance des revenus de Palantir, la société a signalé une perte qui s’est réduite à sept cents par action. Ceci est comparé à une perte l’année dernière qui s’élevait à 17 cents par action. De plus, le bénéfice net ajusté s’est avéré positif, ce que les investisseurs recherchaient.

Un autre facteur clé que les investisseurs ont souligné avec les actions de PLTR est la valeur totale des contrats de la société. Cette métrique a grimpé de 175 % en glissement annuel, pour atteindre 925 millions de dollars. Les prévisions de flux de trésorerie disponibles ont été relevées à plus de 300 millions de dollars, ce qui représente un doublement de l’estimation précédente de la société.

En conséquence, les investisseurs ont à juste titre fait une offre sur les actions de PLTR. Voyons où les experts pensent que ce stock pourrait se diriger.

Prédictions du cours de l’action PLTR

Pour référence, l’action PLTR se négocie actuellement à 24,96 $ au moment de la rédaction.

Le taureau Palantir Brent Thill place une cote d’achat sur l’action PLTR, avec un objectif de prix de 30 $. Rishi Jaluria de RBC Capital évalue l’action comme une attente, avec un objectif de cours de 25 $. De plus, Alex Zukin de Wolfe Research note que les actions PLTR sont bloquées. M. Zukin indique également un prix cible de 25 $ par action. Keith Weiss de Morgan Stanley est baissier sur Palantir. Il évalue l’action à une vente, avec un objectif de prix de 22 $ par action. Parmi les analystes les plus baissiers se trouve Kamil Mielczarek de William Blair. Mielczarek évalue l’action PLTR comme une vente, avec un objectif de cours de 17 $ par action.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.