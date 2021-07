Prédictions du cours de l’action Robinhood : pourquoi un analyste voit l’action HOOD atteindre 65 $

Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) a officiellement atteint les marchés publics, et les Redditors fidèles et les analystes historiques y prêtent une attention particulière. Les premières heures de cotation de l’action HOOD n’ont pas été particulièrement fructueuses. En fait, les actions sont en baisse d’environ 4% par rapport au prix d’offre de 38 $. Cependant, un nom à Wall Street était impatient de devancer la foule, et il voit des gains importants à venir. Alors, que devez-vous savoir sur les dernières prévisions du cours de l’action Robinhood ?

Il est important de noter que le marché ne sait pas trop quoi penser de l’introduction en bourse de Robinhood. Le courtage en ligne représente une révolution d’investissement majeure en ce qu’il a puisé dans un nouveau marché d’investisseurs de détail. Robinhood a également considérablement perturbé la concurrence, ouvrant la voie à des échanges sans commission et forçant ses rivaux à emboîter le pas.

À cet égard, la société est devenue synonyme de r/WallStreetBets et de day traders au détail. Cependant, comme les contributeurs d’InvestorPlace l’ont souligné tout au long de la journée, tout le monde n’est pas fan des actions HOOD. Menaces réglementaires, ses actions au cours de la GameStop (NYSE :GME) et Dogecoin (CCC :DOGE-USD) sagas, ainsi que sa relation avec Citadelle, ont tourné beaucoup d’aigre.

Cette dynamique délicate peut compliquer le premier jour de bourse, mais elle ne dissuade pas l’analyste d’Atlantic Equities John Heagerty. Mercredi soir, il a annoncé un objectif de prix de 65 $, ce qui implique une hausse de plus de 70% par rapport à son prix d’offre. Alors que Heagerty reconnaît le rôle que Covid-19 a joué pour aider Robinhood à monter en flèche, il semble qu’il pense que beaucoup plus est au coin de la rue.

Alors d’où Heagerty tire-t-il son objectif haussier ? Surtout, il compte sur deux facteurs. La première est que, bien que Robinhood ait déjà enregistré une croissance significative du nombre d’utilisateurs au cours de la dernière année, il pense que davantage est en magasin. Il cite sa popularité parmi sa population cible ainsi que son programme de référence comme preuve.

Heagerty pense également que grâce à de nouvelles innovations, Robinhood peut commencer à augmenter les revenus qu’il gagne par utilisateur, ce qui le rend plus compétitif dans l’espace financier.

Il est important de noter que l’analyste d’InvestorPlace Luke Lango suit ce que Heagerty a à dire, désignant Robinhood comme un leader à Wall Street. De plus, l’entreprise a déjà a démontré son potentiel 10x dans la démocratisation de l’investissement. Lango dit :

“Robinhood avait des risques optiques autour de la saga GameStop plus tôt cette année, mais les mauvaises optiques s’estompent toujours. En effet, ces mauvaises optiques se sont déjà estompées. Demandez à quelqu’un dans la rue à propos de Robinhood aujourd’hui, et il vous dira à quel point il aime l’application de trading sans rien mentionner à propos de GameStop. C’est ce qui compte ici. Robinhood a tiré parti de la technologie pour créer une plateforme de trading 10 fois plus rapide que les plateformes de trading traditionnelles, 10 fois plus pratique, 10 fois plus accessible et 10 fois moins chère. Ils ont démocratisé l’investissement, à un moment où le monde commence à devenir obsédé par l’investissement. Bien sûr, de nombreuses autres maisons de courtage lancent maintenant des applications et réduisent leurs commissions à zéro, mais elles rattrapent toutes Robinhood. J’aime investir dans les leaders, pas dans les suiveurs. Robinhood est LE leader de la démocratisation du mouvement d’investissement – et je vois que l’entreprise vaut un jour bien plus que sa valorisation lors de son introduction en bourse.