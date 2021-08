Prédictions du cours de l’action Tilray (TLRY): Jusqu’où l’accord MedMen peut-il atteindre l’action TLRY?

Les actions de cannabis cherchent à redevenir une industrie en plein essor. Les producteurs canadiens commencent à se croiser avec ceux des États-Unis qui légalisent lentement, et les partenariats exposent les grandes entreprises du nord à un tout nouveau public beaucoup plus large. Tilray (NASDAQ :TLRY), un favori parmi les investisseurs de détail, est l’une de ces sociétés. Alors que l’encre sèche sur le contrat qui étendra son marché aux États-Unis, les prévisions du cours des actions de Tilray (TLRY) s’intensifient.

Tilray cherche à dominer le marché américain à l’approche inévitable de la légalisation fédérale. Aujourd’hui, ils font un grand pas en avant avec leur nouvelle position majoritaire dans la société américaine de cannabis. MedHommes (OTCMKTS :FFMM). Tilray acquerra jusqu’à 75 % des billets convertibles de MedMen à la suite de la transaction.

MedMen est un acteur majeur de l’industrie américaine du cannabis. La présence de l’entreprise est principalement en Californie, où elle propose des services de dispensaire et de livraison. Le PDG de Tilray, Irwin Simon, réitère cette acquisition comme un moment majeur pour l’expansion, affirmant qu’il s’agit « d’une étape critique vers la réalisation de notre objectif alors que nous travaillons pour permettre à Tilray de dominer le marché américain lorsque la légalisation le permettra ».

Les analystes sont également de plus en plus friands des actions TLRY au fil des nouvelles. Comme le rapporte The Street, Pablo Zuanic de Cantor Fitzgerald double sa valorisation surpondérée et augmente son prix à 19 $ ; L’analyste d’Oppenheimer, Rupesh Parikh, réitère l’intérêt à long terme de la société pour l’action.

Prédictions du cours de l’action Tilray (TLRY): TLRY est-il prêt pour de gros gains?

Que pourraient penser les autres analystes en termes de prévisions de cours de l’action Tilray (TLRY) ? Cette acquisition est-elle suffisante pour catalyser de nouveaux sommets de prix ? L’action TLRY se situe actuellement à un peu moins de 14 $, après un gain de 4,34 % ce matin. Jetons un coup d’œil et voyons jusqu’où les analystes pensent que cela peut aller :

Vivian Azer de Cowen & Co. est assez optimiste sur TLRY. Son prix pour l’action s’élève à 23 $. Heather Balsky, analyste pour Bank of America, est également haussière, fixant un prix de 21,50 $ pour l’action. Aaron Gray d’Alliance Global est l’un des rares analystes à revoir à la baisse sa prévision de prix. L’analyste a baissé son prix à 15 $, ce qui représente toujours des gains pour la pièce.

