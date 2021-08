Prédictions du cours de l’action WISH : ContextLogic se dirige-t-il vraiment vers 5 $ ?

Un autre jour, un autre stock de mèmes. Le jeu du jour d’aujourd’hui est ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER), une action controversée, même parmi les commerçants eux-mêmes. Après un rapport approximatif sur les résultats du deuxième trimestre, la société voit ses actions déclassées par une grande institution d’investissement. Les investisseurs semblent déchirés par l’action et les prévisions de cours de l’action WISH n’offrent aucun sentiment clair.

WISH est un jeu de compression courte qui a connu un mouvement de prix assez important au cours des six derniers mois. Cependant, dans une évaluation un peu inhabituelle des fondamentaux de l’action, le subreddit r/WallStreetBets se déchire. ContextLogic a affiché des bénéfices insatisfaisants pour le deuxième trimestre, avec des ventes en baisse de 18% et des estimations de bénéfices et de revenus manquantes.

C’est dans le sillage de ces gains que les institutions commencent à dégrader sérieusement l’action WISH. JP Morgan (NYSE :JPM) a rétrogradé WISH de surpondéré à sous-pondéré et a réduit son objectif de cours de 17 $ à seulement 5 $ par action.

Reddit r/WallStreetBets voit un nombre surprenant de ses utilisateurs devenir baissiers sur le titre en raison de ses fondamentaux. Les commentaires à gauche et à droite indiquent que la mauvaise qualité des produits de l’entreprise est une raison d’être baissier, et d’autres prétendent avoir toujours été baissiers sur le stock en raison de la faible probabilité de gains futurs. Naturellement, cependant, d’autres prétendent s’accumuler, désireux de capitaliser sur l’opportunité de bonnes affaires et de causer des dommages supplémentaires aux vendeurs à découvert.

Prédictions du cours de l’action WISH : les analystes s’affrontent sur l’avenir de ContextLogic

Toutes ces nouvelles baissières entraînent une baisse des actions WISH. La valeur de l’action chute de plus de 19% suite à l’annonce de la dégradation de JP Morgan. Le volume des transactions est énorme, avec 189 millions d’actions échangées contre une moyenne quotidienne de 68 millions pour l’action ; il est probable que ce volume correspond à des ventes à parts égales et à des achats à prix réduits.

Mais à quoi ressemble l’avenir du titre WISH parmi les analystes financiers ? Jetons un coup d’œil à quelques prévisions du cours de l’action WISH et voyons :

L’analyste du Credit Suisse, Stephen Ju, voit le titre rebondir à la hausse. Ju place un prix de 19 $ sur WISH. John Blackledge de Cowen & Co. fixe un prix de 10 $ pour l’action. Laura Champine de Loop Capital Markets s’attend à ce que l’action WISH atteigne son prix de 15 $. L’analyste de Stifel Nicolaus, Scott Devitt, conseille aux investisseurs de conserver leurs actions WISH et de se préparer à un prix de 8 $.

