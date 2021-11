Prédictions du cours des actions Nvidia : où le métaverse peut-il prendre des actions NVDA ?

La technologie du métaverse a dépassé la conversation nationale. Alors qu’elle se prépare à faire de même avec les marchés financiers, les entreprises travaillent sans relâche pour adapter leur technologie afin de les aider à profiter de la tendance. Certaines entreprises ont déjà connu une croissance significative au fur et à mesure que la saison avançait. Producteur d’unité de traitement graphique Nvidia (NASDAQ : NVDA) a récemment eu d’excellentes nouvelles pour les investisseurs car il a annoncé un chiffre d’affaires record de 7,1 milliards de dollars pour le troisième trimestre de 2021. Cette année exceptionnelle, les experts adoptent une position baissière sur les actions Nvidia alors qu’ils considèrent l’utilité des produits de l’entreprise pour une technologie secteur qui évolue rapidement vers un avenir centré sur le métaverse.

Source : michelmond / Shutterstock.com

Louis Navellier d’InvestorPlace a récemment développé ce type de potentiel de croissance, l’attribuant à « l’innovation implacable ». Il a également vanté la vision du PDG de l’entreprise pour l’avenir, notant qu’elle « promet de propulser l’entreprise dans l’avenir avec des produits de pointe et, très probablement, des flux de revenus solides ».

Que disent d’autres experts sur l’avenir du cours de l’action Nvidia ? Découvrons-le.

Prédictions du cours des actions Nvidia : à quoi pouvons-nous nous attendre ?

En regardant la couverture par les analystes des actions Nvidia, un thème est très clair. Les analystes pensent que ce titre est un achat.

Stacy Gason de Bernstein a initié une forte position d’achat sur les actions Nvidia et s’est fixé un objectif de cours de 360 ​​$. L’avantage qu’il voit est de près de 14%. S’il note qu’« il est difficile d’imaginer que les choses se passent mieux » pour Nvidia, il reconnaît également qu’un prix aussi élevé mérite d’être surveillé. David Williams de Benchmark Co. est encore plus optimiste à ce sujet, fixant un objectif de prix de 365 $ avec un potentiel de hausse de plus de 15 %. Jean Vinh de Banque de clés, Harlan Sud de JP Morgan et Richard Shannon de Craig Hallum ont tous émis des notes d’achat pour les actions Nvidia et ont fixé le même objectif de prix de 350 $. CJ Muse de Evercore ISI a le même objectif de prix et prévoit une « longue piste de croissance devant Nvidia ». Marc Lipacis de Jeffries augmenté son objectif de prix pour correspondre à ceux qui avaient fixé le leur à 350 $. « Nous pensons que la réalité virtuelle trouvera sa place dans de nombreuses autres applications qui ne sont pas encore entièrement comprises par le marché », a-t-il déclaré. Ross Seymore de Banque Allemande (NYSE :BD) a émis une note de maintien et fixé un objectif de cours inférieur de 285 $. Il est également le seul nom de la liste à prévoir une baisse à partir d’ici de -9,77%.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

