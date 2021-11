Prédictions du prix de l’or : jusqu’où les craintes d’inflation peuvent-elles pousser le métal jaune ?

L’or et l’inflation ont historiquement eu une relation assez unidimensionnelle : si vous pensez que l’inflation est imminente, renforcez au mieux votre portefeuille avec le métal jaune résistant à l’inflation. Et vice versa. Cela pourrait signifier n’importe quoi, de l’achat pur et simple de la marchandise à l’investissement dans un fonds qui l’a déjà fait. Les prix de l’or évoluent, mais cela devrait-il affecter votre portefeuille ?

Le récent rapport sur l’indice des prix à la consommation (IPC) montre une hausse historique des prix, qui a des implications importantes pour les lingots. Les prévisions à long terme du prix de l’or semblent s’être concrétisées alors que l’or est sorti d’une tendance à la baisse de 15 mois pour atteindre un sommet de près de cinq mois à 1 8599,99 $ l’once. L’or est en hausse de près de 14% sur la journée selon le suivi des prix de l’or en direct de MONEX.

Si vous vous souvenez, l’or a chuté de façon spectaculaire en août. En effet, l’or est tombé en dessous de 1700 $ l’once alors que les investisseurs paniquaient sur la possibilité d’un resserrement plus tôt que tard de la Réserve fédérale.

La question demeure : l’or est-il toujours, eh bien, l’étalon-or en matière de couverture contre l’inflation ? Voyons ce que certains experts ont à dire sur la question.

Prédictions de prix de l’or : où va la marchandise et quand y arrivera-t-elle ?

Aakash Doshi de Citigroup s’attend à ce que la hausse de l’or ralentisse en attendant que la Fed accélère le calendrier de réduction. FxEmpire prévoit la possibilité que l’or atteigne 1 900 $, mais s’attend à ce que ce soit en grande partie un produit de l’élan, et pourrait être loin. Kitco News considère toujours l’or comme une couverture contre l’inflation particulièrement bon marché, en particulier par rapport aux crypto-monnaies. Mais il avertit tous les acheteurs potentiels de bling de faire attention à une baisse en dessous de 1 835 $ l’once, ce qui pourrait indiquer la fin du rallye. La société de courtage Zaner reste prudente sur l’or malgré quelques marqueurs certes positifs : « Le biais est à la hausse, mais l’or et l’argent ont affiché une baisse importante depuis le début de l’année et il a été difficile d’inverser la tendance baissière. La banque australienne ANZ estime que l’or est assez stable à son niveau actuel. Avec des taux d’intérêt bas et des pressions inflationnistes attendues, ANZ pense que l’or devrait pouvoir se maintenir à son niveau de prix élevé.

