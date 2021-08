Prédictions Ligue 1 : sur quoi parier sur les débuts de Messi ?

Stade Auguste-Delaune II, 20h45. La citation est claire. La première du meilleur footballeur du monde dans son nouveau club tient la planète football en haleine. Les garçons de Pochettino visitent le terrain de Reims et il ne serait pas surprenant qu’il y ait une autre démonstration de puissance de l’équipe de la capitale française.

Leo marquera-t-il lors de son premier match pour son nouveau club ? Les options et les marchés que Betfair nous propose sont très variés. Que l’ancien barcelonais marque un but n’est payé qu’à [1.3], mais le quota d’un éventuel triplé de l’Argentin s’élève déjà au montant non négligeable de [5.5] pour chaque euro misé. De plus, votre aide est répertoriée sur [1.8]. Et s’il était l’homme du match ? Ce prix est payé sur Betfair pour [1.55].

Voyons que Messi marque le premier but du match et qu’il donnera également au moins une passe décisive. Si les deux circonstances se présentent, il sera plus que probable que le PSG l’emporte et c’est pourquoi nous avons fixé un handicap de -1 pour les Parisiens. Ce COMBIPARTIDO nous récompense avec un quota total de [6.3]. Si Leo gagne, vous aussi.