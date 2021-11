Prédictions NFT : quelle sera la taille des NFT ? Le PDG de Coinbase fait des prévisions époustouflantes.

Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) Le PDG Brian Armstrong est extrêmement optimiste quant à l’avenir des jetons non fongibles (NFT). Coinbase est la plus grande plate-forme d’échange d’actifs numériques aux États-Unis, ayant récemment déclaré un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dollars au troisième trimestre. La plupart de ces revenus proviennent de la perception des frais de transaction liés à l’achat et à la vente de crypto-monnaies. Armstrong a récemment prédit que les NFT pourraient être «aussi gros ou plus gros» que les activités de cryptographie de Coinbase lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre. Le fait qu’Armstrong pense que les NFT pourraient rivaliser avec la monétisation de la crypto-monnaie sur sa plate-forme en dit long.

Source : Sahara Prince/Shutterstock.com

Armstrong ne prédit pas seulement que le marché NFT pourrait rivaliser avec le secteur de la cryptographie pour susciter la controverse. Le mois dernier, Coinbase a annoncé son intention d’ajouter un marché NFT à sa plate-forme. Le plan a été reçu en grande pompe, car plus d’un million de personnes se sont inscrites sur la liste d’attente. Coinbase compte 68 millions d’utilisateurs vérifiés et 8,8 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU), de sorte que le nombre de listes d’attente est susceptible d’augmenter avant le lancement réel. La plate-forme de crypto-monnaie prévoit de publier la fonctionnalité NFT le trimestre prochain ou le trimestre suivant.

Coinbase ne sera pas la première plate-forme de crypto-monnaie à lancer un marché NFT. Plus tôt cette année, FTX et Binance (CCC :BNB-USD) a lancé des places de marché NFT sur leur plateforme.

OpenSea est actuellement la plus grande place de marché NFT au monde. Selon DappRadar, la plate-forme comptait plus de 236 000 adresses d’utilisateurs uniques au cours des 30 derniers jours. En août de cette année, OpenSea a dépassé le milliard de dollars de volume de transactions mensuel pour la toute première fois. Notamment, Coinbase a déjà investi en privé dans OpenSea.

Examinons de plus près ce que les experts disent de l’avenir des NFT.

Prédictions NFT : quelle sera la taille du marché ? Quelle est la chronologie ?

Le fondateur d’OpenSea, Devin Finzer, est optimiste quant à l’avenir des NFT. Il a déclaré que « le changement d’ordre de grandeur en termes de taille du marché, je pense, se produira [the next five years]. » Le juge et entrepreneur de Shark Tank, Kevin O’Leary, est un grand fan des NFT. Brenden Rearick d’InvestorPlace a récemment rencontré O’Leary pour entendre sa vision de l’avenir des NFT. L’entrepreneur voit des utilisations possibles en dehors de la vente d’art numérique, comme l’authentification des actifs physiques. De plus, il pense que des percées majeures se produiront « au cours des 36 prochains mois ». Le PDG de Tesla, Elon Musk, semble également être d’accord avec les NFT. En mars de cette année, Musk a tweeté « Je vends cette chanson sur les NFT en tant que NFT. » Cependant, il a finalement laissé passer l’opportunité. Néanmoins, son tweet a attiré l’attention des médias sur les NFT.

A la date de publication, Eddie Pan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.