Prédictions Nostradamus 2022 : la France est prête à faire la guerre à la « puissance de l’Est » | Bizarre | Des nouvelles

Michel de Nostredame était un astrologue français, médecin et « voyant » réputé. Il est surtout connu pour son livre « Les Prophéties », une collection de 942 quatrains poétiques qui préceptent prétendument des événements futurs. Publié pour la première fois en 1555, Nostradamus – la version latine de son nom – prétendait fonder ses prédictions publiées sur l’astrologie judiciaire.

C’est le « jugement » astrologique, ou l’évaluation, de la « qualité » et du potentiel. d’événements tels que les naissances, les mariages, les couronnements, etc.

Lui et son travail ont été fortement critiqués par les astrologues professionnels de l’époque.

Des personnalités comme Laurens Videl ont fait valoir que ses prédictions étaient incompétentes pour supposer que « l’horoscopie comparative » – ​​la comparaison des futures configurations planétaires avec celles accompagnant des événements passés connus – pourrait en fait prédire ce qui se passerait à l’avenir.

Pourtant, grâce à l’interprétation, beaucoup pensent que certaines des visions de Nostradamus se sont en fait réalisées : la mort d’Henri II de France en 1559 ; le Grand Incendie de Londres en 1666 ; l’émergence d’Adolf Hitler ; les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki ; ainsi que l’assassinat du président John F. Kennedy.

Or, selon History, l’une des prédictions de Nostradamus suggère que la France pourrait être confrontée à une guerre avec une « puissance de l’Est » en 2022.

Bien qu’il soit difficile de déterminer des dates exactes dans les prédictions de Nostradamus car elles sont basées sur des mouvements astrologiques, la publication a noté : « Cependant, celle qui peut être réduite à peut-être en 2022 est la prédiction d’une guerre atteignant l’Europe.

« L’invasion de la France par une menace venue de l’est est un thème récurrent dans toutes les prédictions de Nostradamus, mais la prédiction suivante est supposée faire référence au printemps 2022 :

« La tête bleue doit la tête blanche

« ‘Mal à un tel degré

« ‘Comme la France est bonne à tous les deux sera e’er montant.' »

JUSTIN: Percée archéologique après la découverte de restes humains dans une pyramide aztèque

Il déclara : « Ni abbés, ni moines, ni novices à apprendre ;

« Le miel coûtera bien plus cher que la cire de bougie »

« Si haut le prix du blé,

« Cet homme est agité

« Son semblable à manger dans son désespoir. »

L’instabilité politique, le Brexit et une pandémie mondiale ont tous contribué à un boom de l’inflation.

Nostradamus pourrait même faire allusion au « Mangez les riches », le mouvement anticapitaliste dont le slogan est tiré du philosophe suisse Jean-Jacques Rousseau, qui a fait grand bruit ces dernières années.

Il a également prédit ce qui semble être quelque chose comme une extinction massive d’animaux : « Comme le soleil, la tête brûlera la mer brillante :

« Le poisson vivant de la mer Noire doit presque bouillir.

« Quand Rhodes et Gênes

« À moitié affamé sera

« Les gens du coin pour les découper travailleront dur. »

Avec la hausse des températures mondiales et l’élévation du niveau de la mer, 2022 pourrait-elle être l’année où le climat se rattrapera vraiment ?

Alors qu’il est peu probable que les poissons bouillent dans la mer, de nombreuses espèces sont rapidement menacées d’extinction en raison d’environnements de plus en plus inhabitables et de maisons polluées.

La mort d’une myriade de récifs coralliens, la décimation des habitats naturels et la diminution du nombre de poissons dans le monde pourraient être le début des prédictions de Nostradamus selon lesquelles des « mers bouillantes » et des populations affamées seraient au coin de la rue.