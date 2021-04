Prédictions polygonales: ce que les investisseurs en cryptographie peuvent attendre de MATIC et de la solution de mise à l’échelle Ethereum

Polygon est en passe de devenir un acteur majeur de la Ethereum (CCC:ETH-USD) faire évoluer l’entreprise si les prévisions récentes s’avèrent vraies.

Polygon est une solution de mise à l’échelle pour Ethereum qui permet à la crypto-monnaie d’être échangée avec des frais de transaction inférieurs. C’est grâce à cela que la pression exercée sur les autres solutions de mise à l’échelle est obstruée par un nombre élevé de transactions.

Bien que Polygon ne soit toujours pas la plus grande des solutions de mise à l’échelle Ethereum, il rattrape rapidement le terrain perdu. Le réseau fonctionne à environ un tiers de ce que Binance Smart Chain. Cela vaut la peine de noter que Binance Smart Chain est le plus grand réseau Ethereum.

L’intérêt croissant pour Polygon survient alors que de plus en plus de plates-formes commencent à l’accepter. Cela a entraîné une augmentation rapide de l’utilisation. À tel point que les transactions ont doublé. Si le réseau peut maintenir cet élan, il rattrapera rapidement les autres joueurs de l’espace, rapporte Crypto Briefing.

Voici les plateformes qui proposent désormais Polygon.

Aave

Curve Finance

mStable

Il convient également de souligner que Polygone (CCC:MATIC-USD) propose également ses propres jetons cryptographiques. Ces jetons ont connu des gains de valeur majeurs parallèlement à l’utilisation élargie du réseau de l’entreprise. Au moment d’écrire ces lignes, la crypto se situait à 86 cents par jeton.

Alors, quelles sont les prédictions pour Polygon? Une estimation légère indique qu’il pourrait atteindre 98 cents en 2021. Cependant, une estimation plus optimiste affirme que le prix pourrait atteindre 1,91 $.

MATIC est en hausse de 12,2% sur les dernières 24 heures à compter de jeudi matin et de 627,5% depuis le début de l’année.

Bien sûr, les investisseurs dans la cryptographie ont également d’autres options à envisager.

Il existe de nombreuses crypto-monnaies et sociétés associées, et certaines d’entre elles pourraient mieux fonctionner que d’autres. Quelques exemples qui méritent d’être examinés sont Ethereum, Alchimie, et Bitcoin (CCC:BTC-USD). Les investisseurs peuvent voir les dernières nouvelles sur ces sujets ci-dessous.

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.