Les prédictions de la semaine dernière en Premier League se sont si bien passées que nous avons pensé donner une autre chance, dans l’espoir d’être à nouveau obligés de refuser les affirmations que nous pouvons voir dans l’avenir.

Fraîchement sortis des affrontements européens, les matchs de cette semaine seront probablement plus serrés que la dernière fois, mais attendez-vous toujours à de nombreux buts, comme le montrent nos prévisions de Premier League ci-dessous.

Prédictions pour la Premier League : cinquième journée

Newcastle United contre Leeds United

Le tableau suggère que ce match sera serré, mais, au contraire, cela devrait être le rendez-vous pour lancer la saison de Leeds United. Le club du Yorkshire a eu du mal à avoir le même impact que la saison dernière, les éloges de Marcelo Bielsa pour son football fluide se transformant rapidement en critiques. Ayant déjà affronté Manchester United, Everton et Liverpool lors de trois de leurs quatre premiers matches de championnat, il n’est cependant pas étonnant qu’ils occupent la 17e place.

Quant à Newcastle, aussi sombre et sans espoir que cela puisse paraître, ils ressemblent à une équipe prête pour la chute. Vous regardez toutes les autres équipes de Premier League, peut-être Norwich City à part, et vous ressentez une sorte de positivité – que ce soit l’optimisme des fans ou la distinction d’un joueur. Les fans en ont assez de Steve Bruce – comme de nombreux clubs de Premier League le feraient maintenant – et perdent enfin espoir d’une prise de contrôle. Une visite du vendredi soir à Leeds ne fera que compiler leur misère.

Newcastle United 1-3 Leeds United

Wolverhampton Wanderers contre Brentford

La semaine dernière, Brentford a subi un coup de grâce aux mains de Leandro Trossard de Brighton & Hove Albion, et ils devraient s’attendre à un match tout aussi serré contre Wolverhampton Wanderers, qui a finalement marqué ses premiers buts de la saison de Premier League pour passer devant Watford la dernière temps libre.

Les deux équipes joueront avec beaucoup d’intentions offensives, les Wolves, en particulier, semblent bien améliorés dans ce département sous Bruno Lage. Au moment où le sifflet sonnera à temps plein, cependant, l’influence de Francisco Trincao aura été trop forte pour les abeilles en voyage.

Wolverhampton Wanderers 2-0 Brentford

Burnley contre Arsenal

Récoltant enfin ses trois premiers points de la saison avec une victoire étroite 1-0 sur Norwich City la dernière fois, Arsenal se rend dans une équipe de Burnley en difficulté. Les Clarets semblaient en bonne voie pour la victoire contre Everton lundi dernier, avant que quelques minutes effrayantes ne fassent renverser le match pour donner aux Toffees une victoire 3-1.

Pour la première fois sous Sean Dyche, Burnley semble de plus en plus vulnérable à la chute. Pour leur survie, ils espèrent au moins répéter le match nul 1-1 de la saison dernière à Turf Moor. Pendant ce temps, Mikel Arteta connaîtra l’importance de la cohérence et, par conséquent, à quel point il est crucial pour Arsenal de laisser Burnley de côté.

Burnley 0-0 Arsenal

Liverpool contre Crystal Palace

Fraîchement sorti d’une superbe victoire 3-0 sur Tottenham Hotspur, Crystal Palace espère une nouvelle performance contre Liverpool à Anfield. Les Eagles sauront à quel point les Reds ont à leur disposition plus de qualité que les Spurs, surtout après les matches de la saison dernière.

Si vous vous souvenez de la dernière campagne, vous vous souviendrez que Liverpool, sans Virgil van Dijk, a démantelé Crystal Palace 7-0 à Selhurst Park, avant de confirmer son statut de top quatre le dernier jour de la saison avec un 2 -0 victoire. Après avoir reposé les joueurs lors de la victoire spectaculaire de son équipe 3-2 sur l’AC Milan, Jurgen Klopp s’attendra à ce que les trois points ce week-end prolongent le début de saison sans défaite de Liverpool à cinq matchs.

Liverpool 2-0 Palais de cristal

Manchester City contre Southampton

Un voyage à l’Etihad n’est jamais facile, mais, pour Southampton, cela s’avère être une expérience redoutée. La saison dernière, les Saints ont perdu 5-2 contre les hommes de Pep Guardiola à l’Etihad. Avec l’humeur dans laquelle City est susceptible d’être, après avoir marqué six buts contre le RB Leipzig lors d’une victoire 6-3, l’équipe de Ralph Hasenhuttl connaîtra un après-midi difficile.

Southampton sera renforcé par la confiance acquise lors d’un match nul 0-0 contre West Ham la dernière fois, mais connaîtra le défi qui l’attend. Après avoir perdu 9-0 contre Leicester City et Manchester United au cours des deux dernières saisons, ils espèrent peut-être simplement laisser l’Etihad avec sa dignité intacte.

Manchester City 5-0 Southampton

Norwich City contre Watford

Dans ce qui est un point crucial à six points entre les candidats à la relégation, Norwich City accueille Watford dans une humeur désespérée. Les Canaries sont devenues la ligne de force de plusieurs blagues, car elles arrivent à la fête de la Premier League avant de partir plus vite que les invités cachés ne peuvent crier de surprise. Et, à en juger par leur début de saison, ils sont prêts pour une autre campagne à oublier.

Quant à Watford, depuis qu’ils ont si bien commencé avec une victoire choc contre Aston Villa le jour de l’ouverture, ils n’ont pas réussi à remporter une autre victoire, s’inclinant face à Wolves et Brighton. S’ils ne parviennent pas à prendre les trois points contre Norwich, Xisco Munoz pourrait bien se retrouver dans la ligne de mire, alors que la hiérarchie de Watford se prépare à ouvrir à nouveau la porte tournante des managers.

Avec les deux équipes en difficulté, ne soyez pas surpris de voir une rafale de buts dans un match nul passionnant.

Norwich City 2-2 Watford

Aston Villa contre Everton

Aston Villa contre Everton oppose l’équipe que beaucoup devraient voler cette saison à l’équipe qui a réussi un bon début de saison. Les Toffees ont semblé un meilleur collectif que la saison dernière, maintenant sous la direction de l’ancien patron de Liverpool Rafa Benitez, et se sont hissés dans le top quatre, à égalité de points avec ceux au-dessus d’eux.

Pendant ce temps, clairement toujours en train de s’adapter avec de nouveaux joueurs et sans Jack Grealish, Aston Villa n’a gagné que quatre points sur 12 possibles, après avoir perdu contre Chelsea la dernière fois. De retour à la maison, Dean Smith espère lancer la campagne contre Everton, mais les Toffees seront plus que difficiles à résoudre.

Aston Villa 1-1 Everton

