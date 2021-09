Prédictions pour le GP de Russie de Formule 1 : territoire Mercedes

in

24/09/2021 à 01h21 CEST

pari

FRAIS AU GAGNANT DU GRAND PRIX DE RUSSIE

Un doublé inattendu pour McLaren Monza : Les choses sont très chaudes en Russie, le Néerlandais devance de cinq points le septuple champion du monde de Formule 1. La piste de Sotchi a souvent été le territoire imprenable de Mercedes. Les Silver Arrows ont réussi à remporter sept des sept courses disputées, Hamilton triomphant dans quatre d’entre elles.

C’est pourquoi le Britannique commence comme le grand favori pour remporter cette course car sa renommée le précède. À [1.65] Hamilton est payé pour remporter un circuit qui semble sculpté par les mains de Toto Wolff. Telle est la supériorité de Mercedes que les chances de triomphe de Verstappen ont même été égalées à [3.75] pour les [4.00] d’un Valtteri Bottas qui sait déjà qu’il ne pilotera plus la voiture allemande la saison prochaine.

Les récents succès de McLaren ne se sont pas trop traduits par un favoritisme envers le dessinateur. Lando Norris, le meilleur pilote de l’équipe britannique, a une part intéressante de podiums à [2.90]. Compte tenu du fait que l’Anglais part avec un moteur Mercedes, ses options sont augmentées dans un circuit avec de très grandes lignes droites et des virages à basse vitesse qui font pupifier Red Bull.

Un autre frais assez intéressant est celui de l’équipe gagnante. Nous pensons qu’avec la belle saison qu’ils ont connue, il ne faut pas parier que Red Bull peut gagner sur cette piste avec un quota [4.00] c’est un péché. Nous avons non seulement une lettre de Verstappen, mais d’un Checo Pérez qui a vécu dans l’irrégularité constante pendant la campagne actuelle.

Enfin, nous examinons les options des Espagnols et nous pensons que Fernando Alonso atteint le top 6 acompte [3.25] ce n’est rien de moins qu’intéressant. En plus de l’Asturien avec ce quota élevé, nous trouvons Carlos Sainz dans un quota impressionnant de monter sur le podium à [12.00]. Dans une course avec la voiture de sécurité comme élément régulier, Ferrari peut avoir des options pour entrer dans des positions qui, dans certaines courses, semblaient difficiles. Ce circuit, avec ses caractéristiques actuelles, lui va comme un gant.