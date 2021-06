Prédictions pour l’Ukraine contre la Macédoine du Nord et les Pays-Bas contre l’Autriche

16/06/2021 à 16h52 CEST

Manuel Sanchez

Ukraine contre Macédoine du NordJeudi, 15h00

Duel de perdants du premier jour. Autant que se qualifier comme troisième Pour être une option assez abordable pour ce tournoi, deux défaites consécutives compliqueraient grandement les options pour l’Ukraine et la Macédoine du Nord. Les Ukrainiens sont tombés dans les dernières minutes contre les Pays-Bas, tandis que les Macédoniens n’ont pas pu avec l’Autriche.

Maintenant, ils se mesurent les uns aux autres et ce sont les Ukrainiens qui commencent comme favoris du quota 1,67. Ce n’est pas en vain que les Macédoniens sont la Cendrillon du tournoi. Cela signifie-t-il qu’ils ne vont pas se battre ? Et bien non. L’Autriche a déjà marqué un butMême s’il en était ainsi après quelques rebonds, et nous pensons que l’histoire peut se répéter contre les Ukrainiens.

C’est pourquoi notre MATCH ou Bet Builder pour ce match est le suivant : Les deux équipes marquent oui + L’Ukraine gagne + Andriy Yarmolenko deux ou plus ont tiré entre les trois bâtons 7,98.

Hollande contre AutricheJeudi, 21h00

Les Pays-Bas ont poussé un soupir de soulagement lorsque Dumfries a porté le score à 3-2 contre l’Ukraine. Car un match totalement dominé était sur le point de leur échapper ainsi que celui qui menait 2-0. La cravate momentanée de l’Ukraine montre la faiblesses derrière l’équipe de Frank De Boer, alors que ses trois buts sont aussi la preuve de sa puissance en attaque.

L’Autriche s’est confirmée comme un bloc solide avec de bons joueurs capables de surprendre. Cette Hollande n’est plus un rouleau compresseur et aucun jeu ou victoire n’est à attendre d’elle. Et cela ne devrait pas être une exception. Bien que voyant que Memphis Depay n’ait pas été marqué contre l’Ukraine, dans un match où ils ont marqué trois buts, juste pour les statistiques, il devrait libérer son casier. Et l’Autriche vient aussi de faire trois.

Les Hollandais sont les favoris, oui, mais dans notre COMBIPARTIDO ou Bet Builder nous allons opter pour ce qui suit : Les deux équipes marquent oui + Memphis Depay marquera à tout moment + Plus de 2,5 buts dans le match pour 3,39.