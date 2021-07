Prédictions PrizePicks Futures Saison 2021 de la NFL ⋆ 10z viral

PrizePicks fournit une grande liste de statistiques et de points fantastiques, et les utilisateurs peuvent choisir pour quels paris ils souhaitent faire une prédiction. Enchaîner quelques choix peut rapporter jusqu’à 10 fois les frais d’inscription. Les utilisateurs peuvent même combiner des choix dans différents sports. La seule règle est qu’ils doivent faire des choix pour les joueurs d’au moins deux équipes différentes.

Dominez votre repêchage cette année avec des nouvelles et des choix de la nouvelle chaîne YouTube Fantasy Football d’Awesemo

Pour les besoins de cet article, nous vous présenterons trois des meilleures prédictions à terme de NFL PrizePicks à faire pour la saison 2021 de la NFL.

PrizePicks NFL Fantasy: 2021 NFL Futures

Il est important de noter que, tout comme les cotes qui se mettent à jour tout au long de la journée, les totaux des joueurs sur PrizePicks sont susceptibles de changer. Donc, si vous aimez ces choix fantastiques de la NFL ci-dessous, il est sage de sauter dessus rapidement.

Inscrivez-vous maintenant et nous égaliserons votre dépôt jusqu’à 100 $

Nick Chubb : moins de 1350,5 verges au sol

Cette ligne semble extrêmement élevée sur la base de la composition de l’offensive des Browns en ce moment. Seulement deux demis offensifs, Derrick Henri et Dalvin Cook, ont des lignes de précipitation plus hautes que celles de Chubb, et ces deux-là jouent dans des infractions qui ne ressemblent même pas de loin au temps partagé que Chubb a avec Kareem Hunt. Certes, si Chubb avait joué un calendrier complet de 16 matchs la saison dernière, il aurait atteint le total confortablement tout en partageant un grand nombre de touches avec Hunt. Mais sa santé est également un facteur majeur à cet égard ; Chubb a des antécédents de blessures remontant à ses années d’université, il n’est donc pas déraisonnable de penser qu’il pourrait faire face à des problèmes en 2021 comme il l’a fait en 2020.

Les facteurs les plus importants, cependant, sont le rôle croissant de Hunt et la confiance accrue dans Boulanger Mayfield. Le séjour de Hunt à Cleveland l’année dernière a été assez réussi, et il pense être sur le terrain au moins autant qu’il l’était en 2020 lorsque lui et Chubb ont eu une séparation de près de 50-50 à partir de la semaine 10. Et quant à Mayfield, il a fait un pas légitime en tant que passeur l’an dernier, surtout en fin de saison alors qu’il était totalement sans Odell Beckham. Maintenant, avec Beckham de retour, les Browns pourraient chercher à l’ouvrir un peu plus, ce qui pourrait réduire un peu les tentatives de précipitation de Chubb. Ainsi, alors que l’efficacité ridicule de Chubb maintient cette ligne en jeu, le volume est difficile à atteindre.

Dernier contenu NFL DFS Carson Wentz: Plus de 3850,5 verges par la passe

Wentz n’est plus un bon quart-arrière depuis quelques années maintenant, mais il y a des raisons de croire que son volume de passes pourrait augmenter considérablement au cours de la première année avec les Colts. Oui, ses antécédents de blessures fragiles et son jeu généralement médiocre signifient qu’il n’a atteint cette ligne qu’une seule fois dans sa carrière, et l’année dernière, il était sur le point de tomber bien en deçà de la marque s’il n’avait pas perdu son poste de titulaire. cependant, Philippe Rivers, un an après avoir eu l’air complètement délavé, a vu son nombre d’interceptions chuter de 20 à 11, son pourcentage d’achèvement bondir de 2 points de pourcentage et son pourcentage de sac a également baissé de 2 points de pourcentage. Les problèmes de Wentz l’année dernière étaient principalement de terribles prises de décision et de trop nombreux sacs, les mêmes choses que Frank Reich a largement battues à Rivers la saison dernière. Wentz viendra dans une équipe avec un corps de récepteurs légèrement plus établi, une ligne offensive beaucoup plus établie (en supposant la santé) et un bon jeu de course pour garder les disques en vie. Ce sont les ingrédients pour transformer un quarterback meurtri en un quarterback complet.

La grande mise en garde avec ce choix est que les Colts ont une certaine motivation pour asseoir Wentz s’il sous-performe. Si Wentz joue 75% des snaps, ou 70% et que les Colts se qualifient pour les séries éliminatoires, le choix de deuxième tour qu’ils ont échangé pour lui devient un premier tour. Cependant, les Colts n’ont personne qui attend dans les coulisses au poste de quart-arrière qu’ils seraient pressés de donner des représentants, et à moins de résultats catastrophiques, ils devraient être suffisamment dans la chasse aux séries éliminatoires pour garder Wentz à la barre. Même au cours d’une saison 2019 médiocre, Wentz a dépassé ce total, et il était sur le point de le faire confortablement en 2017 et 2018 s’il n’avait pas déraillé par une blessure. Parier sur la santé avec Wentz peut être une course folle, mais sa carrière a été largement productive du point de vue du volume lorsqu’il a été sur le terrain. Avec une meilleure situation autour de lui, le ici est un jeu risqué mais qui en vaut la peine.

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article ! Si vous appréciez cela libre contenu et que vous voulez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux !

Vous cherchez plus de contenu Fantasy Football ? Nous avons de nombreux articles de stratégie et de conseils sur le football Fantasy, des classements d’experts, des dormeurs, des évasions, des bustes, des brouillons d’aide-mémoire et plus encore sur la page d’accueil d’Awesemo Fantasy Football.