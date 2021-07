Prédictions PrizePicks pour Suns vs. Bucks Finals Game 6 ⋆ .

Cette série de finales NBA a complètement basculé, les Milwaukee Bucks ayant une chance de remporter le championnat à domicile lors du match 6. Les Phoenix Suns ont vraiment eu du mal à Milwaukee plus tôt dans la série, le changement de site ayant un impact drastique sur les performances des joueurs et faisant DFS NBA choisit un peu délicat. Donc, si vous cherchez une façon différente de jouer aux concours de fantasy NBA, PrizePicks pourrait être un site qui vous intéresse. Au lieu de constituer des files de joueurs, les utilisateurs de PrizePicks font des prédictions sur les accessoires, les statistiques ou les points de fantaisie des joueurs, avec des prédictions plus correctes, ce qui signifie des gains plus élevés.

PrizePicks fournit une grande liste de statistiques et de points fantastiques, et les utilisateurs peuvent choisir pour quels paris ils souhaitent faire une prédiction. Enchaîner quelques choix peut rapporter jusqu’à 10 fois les frais d’inscription. Les utilisateurs peuvent même combiner des choix dans différents sports. La seule règle est qu’ils doivent faire des choix pour les joueurs d’au moins deux équipes différentes.

Pour les besoins de cet article, nous vous présenterons trois des meilleures prédictions NBA Fantasy PrizePicks à faire pour la confrontation Suns vs. Bucks NBA Finals Game 6.

PrizePicks NBA Fantasy: Suns vs Bucks Finales NBA

Il est important de noter que, tout comme les cotes qui se mettent à jour tout au long de la journée, les totaux des joueurs sur PrizePicks sont susceptibles de changer. Donc, si vous aimez ces choix NBA ci-dessous, il est sage de sauter dessus rapidement.

Chris Paul : moins de 21,5 points

Ces accessoires fonctionnent en supposant que les Bucks gagneront à domicile. Pendant que Devin Booker impressionne les médias sociaux avec ses faits saillants, il ne fait aucun doute que le succès des Suns est principalement influencé par la performance de Chris Paul. Les trois dernières défaites ont vu Paul marquer 21 points ou moins, tandis que les trois dernières victoires ont permis de marquer des performances de 23 ou plus. Ses deux derniers matchs à Milwaukee ont été inefficaces et bâclés. Avec Phoenix projeté de perdre, il semble que Paul sera une raison pour cela. Les projections d’Awesemo répertorient actuellement Paul pour 19,43 points.

Devin Booker : Moins de 2,5 Made 3

Booker a accumulé des points, ayant des matchs consécutifs à 40 points et plus de 30 dans trois des quatre derniers. Cependant, ses points viennent de l’intérieur de l’arc. Il y avait un jeu de cette série où Booker a été composé depuis le plus profond, atteignant sept 3. Cependant, Booker en a frappé deux ou moins dans le reste des jeux. À l’exception de ce match où il a touché sept en profondeur, il a combiné pour un tir à 4 contre 22 à partir d’une plage de 3 points. Cette tendance devrait se poursuivre mardi.

Khris Middleton: Plus de 2,5 Made 3’s

Pendant que Khris Middleton a été un marqueur incohérent, sa performance à partir de la plage de 3 points a été stable. Il a réussi trois tirs ou plus du centre-ville dans quatre des cinq matchs de la finale de la NBA. Middleton a également été agressif en attaque au cours des deux derniers matchs, tentant un total de 56 tirs lors des matchs 4 et 5. En supposant qu’il continue de tirer, il devrait continuer à enterrer de nombreux tirs au-delà de l’arc.

