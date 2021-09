Prédictions PS Plus d’octobre 2021, nouveau jeu PS5 et date de révélation

Les prévisions PS Plus d’octobre 2021 peuvent être trouvées en ligne et la date de révélation probable de Sony approche à grands pas.

Les abonnés ont jusqu’au 4 octobre pour réclamer les cadeaux actuels de septembre. Overcooked All You Can Eat est un jeu de société amusant pour ceux sur PS5, Predator Hunting Grounds est une expérience multijoueur moyenne, tandis que Hitman 2 est la crème de la crème des jeux d’assassin.

Alors que la programmation actuelle est un mélange de moyenne à absolument fantastique, la programmation d’Halloween pourrait comporter un tout nouveau jeu de tir multijoueur pour rivaliser avec CoD et Battlefield.

Quand seront dévoilés les jeux PS Plus d’octobre 2021 ?

Le prochain lot de jeux gratuits pour PS Plus d’octobre 2021 devrait être révélé et annoncé le 29 septembre.

Ce n’est pas confirmé, mais Sony annonce généralement la prochaine programmation de cadeaux au cours de la dernière semaine du mois en cours et cela se produit généralement le mercredi. Ils ont parfois annoncé les matchs un lundi ou un mardi, mais c’est plutôt rare que la norme.

Alors que les titres seront probablement révélés le 29 septembre, ils ne sortiront que le 5 octobre. C’est exactement quand Hitman 2 et co seront remplacés.

PS Plus fuites d’octobre 2021

Il n’y a pas de fuites PS Plus d’octobre 2021 au moment de la rédaction.

Cependant, bien qu’il n’y ait pas de fuites, de nombreuses preuves suggèrent que le billet de faveur pour PS5 pourrait être Hell Let Loose. Il s’agit d’un nouveau jeu de tir multijoueur disponible en précommande sur Xbox, mais pas sur PlayStation.

Il sort le 5 octobre, qui est également la date de sortie des cadeaux d’Halloween de Sony. Enfin, sa version bêta ouverte est également exclusive à PlayStation, ce qui signifie que Sony en a fait la promotion plus que toute autre plate-forme.

Cela ne garantit pas que Hell Let Loose sera l’exclusivité PS5, mais c’est une croyance raisonnable pour les raisons ci-dessus.

❕ Mise à jour bêta ouverte PS5 ❕ Nous avons déployé un correctif pour corriger le bogue de réinitialisation d’exp. Faites-nous savoir si cela fonctionne pour vous! 🔵 Les nouveaux joueurs peuvent trouver la Bêta sur le PS Store ! pic.twitter.com/B4vwO50DmZ – HellLetLoose (@hell_let_loose) 23 septembre 2021

Prédictions

L’une de nos prédictions PS Plus d’octobre 2021 pour PS5 est Hell Let Loose de l’équipe 17.

C’est un jeu de tir multijoueur de la Seconde Guerre mondiale qui permet jusqu’à 100 joueurs en ligne à la fois. S’il s’agit du cadeau, ce serait une inclusion fantastique car il semble sur le point d’offrir à Call of Duty et Battlefield une véritable concurrence.

Loin de Hell Let Loose, nos deux autres prédictions pour PS4 sont le remake médiéval et World War Z. Le remake médiéval semble raisonnable car il est sorti il ​​y a deux ans et convient à tout le monde avec des thèmes d’Halloween.

Pendant ce temps, World War Z est également un jeu approprié pour Halloween car c’est un jeu de tir de zombies. De plus, son extension Aftermath vient de sortir avec des améliorations de nouvelle génération.

